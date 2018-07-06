親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

撞死行人判無罪 「帝王條款」跟你想的不一樣

日本用絞刑、台灣開槍打 台日執行死刑比一比

救援18小時侏儒抹香鯨野放基隆外海 志工：游出去了

2018-07-06 10:32聯合報 記者游明煌╱即時報導

有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工...
有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工驚呼：游出去了。圖／新北市動保處提供
分享
有3頭侏儒抹香鯨昨天下午擱淺八里沙灘，經過新北市動保處、中華鯨豚協會、海巡等多個單位救援，有2頭情況不佳死亡，有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到基隆外海成功野放。志工驚呼：游出去了。

有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工...
有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工驚呼：游出去了。圖／新北市動保處提供
分享
中華鯨豚協會專員郭祥廈說，原本狀況不佳的2隻公鯨仍然體力衰竭死亡，母鯨豚今天上午7時44分出海野放成，主要決定立即野放是因條件可以，立即野放回大海是最好的決定。

動保處長陳淵泉表示，昨下午動保處接獲通報，於八里挖仔尾沙灘現3頭鯨豚擱淺，隨即派員前往，經查是2公1母共3隻侏儒抹香鯨擱淺，現場地形救援不易，判斷無法安全的將其推送回海中，經動保處、八里區公所、救難協會五股分會、八里分會、鯨豚協會、海巡22大隊及在地民眾的聯合救援。

晚間大規模救援行動開始，因沙灘地質鬆軟，救難協會以吉普車及改裝船架，配合動保處、公所、鯨豚協會、在地民眾等眾多人力，協助運送擱淺鯨豚至搭建的臨時救援池，因侏儒抹香鯨容易受驚嚇，眾人除與時間賽跑外，亦降低作業音量及注意現場光源控制，以免使3隻鯨豚過度緊迫。但狀況較差的2隻公鯨豚還是於晚間及凌晨死亡，存活的母鯨豚於今在基隆外海野放成功，整個救援任務持續18個小時。

負責載送母鯨豚的是基隆鉅隆號，因船體大，已有多次成功協助救援鯨豚。船長項彥豪說，昨傍晚接獲中華鯨豚協會通報，這次有3頭侏儒抹香鯨擱淺，地點就在沙灘上，由於經費及人手的不足，加上都是一些志工自己投入人力與心力來加入，救回一頭野放，但希望下次不要再有這麼令人難過的消息。

此次救援，新北市動保處會同海巡22大隊人員及中華鯨豚協會進行救援，且立即聯繫民間鉅隆船隊協調後續野放事宜。此次擱淺的2公1母共3隻侏儒抹香鯨，

有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工...
有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工驚呼：游出去了。圖／項彥豪提供
分享
有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工...
有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工驚呼：游出去了。圖／項彥豪提供
分享
有3頭侏儒抹香鯨昨天下午擱淺八里沙灘，經過新北市動保處、中華鯨豚協會、海巡等多個...
有3頭侏儒抹香鯨昨天下午擱淺八里沙灘，經過新北市動保處、中華鯨豚協會、海巡等多個單位救援，有2頭情況不佳死亡，1頭救活野放成功。圖／新北市動保處提供
分享
有3頭侏儒抹香鯨昨天下午擱淺八里沙灘，經過新北市動保處、中華鯨豚協會、海巡等多個...
有3頭侏儒抹香鯨昨天下午擱淺八里沙灘，經過新北市動保處、中華鯨豚協會、海巡等多個單位救援，有2頭情況不佳死亡，1頭救活野放成功。圖／新北市動保處提供
分享

鯨豚野放抹香鯨

相關新聞

圓仔5歲生日快樂！粉絲看圓仔享用蛋糕秀

2018-07-06 10:02

不止台灣 全球收容所的流浪動物已爆量！

2018-07-06 09:57

這4家飯店歡迎寵物入住 貓狗奴：終於不用偷渡進房了

2018-07-06 09:39

圓仔5歲了 明天生日趴

2018-07-04 23:46

觀音山老鷹為何大減？生態保育免費聽

2018-07-04 23:34

20萬摺翅蝠回歸 瑞芳蝙蝠季14日登場

2018-07-04 18:25

「圓仔」5歲囉！動物園周五慶生趴

2018-07-04 14:48

台灣發現新物種！ 以前竟誤認是蝦卵

2018-07-04 09:10

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

影／獅子散步恍神跌落水 萬獸之王面子盡失

2018-07-03 16:00

影／澳洲女子徒手餵鯊 被拖下水險成大餐

2018-07-03 13:31

布袋裝流浪犬遭轟 里長：有挖洞讓他們呼吸

2018-07-03 12:23

瑞芳20萬隻蝙蝠回來了 日落前最壯觀

2018-07-02 23:16

影／墨國「活珠寶」 甲蟲鑲水鑽當配飾惹議

2018-07-02 15:55

超人剋星在這！ 大英自然史博物館展說分明

2018-07-01 11:18

影／別吵！男子打擾大象吃飯 牠不爽怒揮鼻巴頭

2018-06-29 14:01

濫用系統性殺蟲劑 蝙蝠捕不到蟲會餓死

2018-06-29 11:16

獼猴非保育類 教授：該怎麼教學生？

2018-06-28 10:13

動物園保育員扮昆蟲媒人兼保鑣 防雄螳螂被吃掉

2018-06-28 09:54

背24萬追蹤器 野放海龜「魷魚絲」 命喪菲律賓魚籠

2018-06-27 23:18

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

澎大義宮海龜保育引關注 廟方：改善環境

2018-06-27 16:25

台灣獼猴自保育類下架 除名前沒被說清楚的議題

2018-06-27 14:57

台灣帝雉基因體首解碼 登國際期刊

2018-06-27 14:32

台灣鳥類特有種台灣帝雉基因體首解碼　下波鎖定藍腹鷴

2018-06-27 11:49

農場友善農作 吸引葉鼻蝠年年投宿

2018-06-26 23:34

虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24

保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50

能開吃獼猴了？ 林務局：錯誤觀念 最高罰30萬

2018-06-25 22:48

水獺寶寶頭好壯壯 呆萌健檢全過關

2018-06-25 20:20

羞！八色鳥洗澎澎「濕背秀」 場邊架成大砲海

2018-06-25 15:22

用娃娃機夾活龍蝦 執法者：無法可管！

2018-06-25 10:57

【重磅快評】我們要把台灣獼猴變成「傳說中」的動物？

2018-06-25 10:52

台灣獼猴保育是否降級 動保團體籲審慎評估

2018-06-24 20:05

保健看過來╱你和寵物發「黴」了 該怎辦？

2018-06-24 13:17

今滿周歲 美洲獅寶寶4口同框 快看不到

2018-06-23 00:08

影／通霄精鹽廠外2隻海豚擱淺 一死一野放

2018-06-22 17:36
看更多

熱門文章

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22

又有醫院出包！成大醫院替病患洗腎 誤取漂白水

2018-07-05 20:00

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

中颱瑪莉亞開眼了！鄭明典：眼牆雲系完整 颱風眼清晰

2018-07-06 07:25

瑪莉亞最快明天轉強颱 氣象局：速度之快罕見

2018-07-06 09:35

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

瑪莉亞恐轉強颱！ 吳德榮：下周三最接近台灣

2018-07-06 07:01

台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

洗腎出包接二連三 這次是成大醫院漂白水...

2018-07-05 23:58

亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39

瑪莉亞轉中颱不排除成強颱 下周二最接近台灣

2018-07-06 04:37

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

別幫我打分數！最容易被貼錯標籤的5大星座

2018-07-05 16:22

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

台南水情 今起轉為正常藍燈

2018-07-06 06:02

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

只有一天！TWG Tea馬卡龍買6送6

2018-07-05 16:16

老公看A片卻不找老婆？別趕盡殺絕 給他一條生路吧

2018-07-05 15:31

彭啟明：瑪莉亞下周二三可能通過琉球 往上海方向北上

2018-07-06 07:45

「哈密瓜星冰樂」來了！20周年在地開發 11日登場

2018-07-05 23:18

顛覆刻板印象！ 調查顯示中年人快閃離職比例最高

2018-07-05 14:22

就愛日本牛！ 台灣成最大出口對象

2018-07-06 04:44

暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44

漂白水險注入洗腎病患體內 成醫：藥水桶一律集中丟棄

2018-07-05 22:01

天氣好熱衣服異味重 避免長濕疹可以隨身攜帶這個

2018-07-06 07:47

偏頭痛可用整型外科手術治癒 嘉義長庚公布手術案例

2018-07-05 12:48

老闆聽好！下班LINE公事 員工可已讀不回

2018-07-05 14:17

閒置郵局動起來！擬闢日照中心

2018-07-05 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top