救援18小時侏儒抹香鯨野放基隆外海 志工：游出去了

2018-07-06 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工驚呼：游出去了。圖／新北市動保處提供 分享 facebook 有3頭侏儒抹香鯨昨天下午擱淺八里沙灘，經過新北市動保處、中華鯨豚協會、海巡等多個單位救援，有2頭情況不佳死亡，有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到基隆外海成功野放。志工驚呼：游出去了。

有1頭長265公分的成年母侏儒抹香鯨，今天上午7點多，成功載到金山外海野放。志工驚呼：游出去了。圖／新北市動保處提供 分享 facebook 中華鯨豚協會專員郭祥廈說，原本狀況不佳的2隻公鯨仍然體力衰竭死亡，母鯨豚今天上午7時44分出海野放成，主要決定立即野放是因條件可以，立即野放回大海是最好的決定。

動保處長陳淵泉表示，昨下午動保處接獲通報，於八里挖仔尾沙灘現3頭鯨豚擱淺，隨即派員前往，經查是2公1母共3隻侏儒抹香鯨擱淺，現場地形救援不易，判斷無法安全的將其推送回海中，經動保處、八里區公所、救難協會五股分會、八里分會、鯨豚協會、海巡22大隊及在地民眾的聯合救援。

晚間大規模救援行動開始，因沙灘地質鬆軟，救難協會以吉普車及改裝船架，配合動保處、公所、鯨豚協會、在地民眾等眾多人力，協助運送擱淺鯨豚至搭建的臨時救援池，因侏儒抹香鯨容易受驚嚇，眾人除與時間賽跑外，亦降低作業音量及注意現場光源控制，以免使3隻鯨豚過度緊迫。但狀況較差的2隻公鯨豚還是於晚間及凌晨死亡，存活的母鯨豚於今在基隆外海野放成功，整個救援任務持續18個小時。

負責載送母鯨豚的是基隆鉅隆號，因船體大，已有多次成功協助救援鯨豚。船長項彥豪說，昨傍晚接獲中華鯨豚協會通報，這次有3頭侏儒抹香鯨擱淺，地點就在沙灘上，由於經費及人手的不足，加上都是一些志工自己投入人力與心力來加入，救回一頭野放，但希望下次不要再有這麼令人難過的消息。