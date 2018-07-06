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這4家飯店歡迎寵物入住 貓狗奴：終於不用偷渡進房了

2018-07-06 09:39聯合報 記者羅建怡╱即時報導

冠閣商務大飯店針對毛小孩旅客，每房提供毛小孩餐食套組。圖／嘉義冠閣商務大飯店提供
冠閣商務大飯店針對毛小孩旅客，每房提供毛小孩餐食套組。圖／嘉義冠閣商務大飯店提供
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毛小孩爸媽出遊最大的困擾，就是毛孩子們該住哪兒？國內訂房系統台灣旅圖旗下分眾旅遊訂房平台TGIW，與「社團法人台灣動物緊急救援推廣協會」合作，並號召中、南、東4家飯店參與「毛孩子旅遊住宿公益活動」，只要在活動期間訂房，TGIW將會捐出該筆訂單交易額4%，為浪浪們盡一份心力。消息一出，貓狗奴大讚「終於不用偷渡進房了」、「總算可以正大光明睡飯店！」

想帶寵物出門過夜，最常遇到飯店禁帶寵物，或只有提供簡易小籠置放，如果不帶出門，毛小孩爸媽就只能選擇寄放親友家或寵物旅館，雖有安頓但總讓出遊多了一份牽掛不安。台灣旅圖執行長周懷祖表示，飯店常因擔心其他旅客受驚擾或客房清潔不易，拒絕毛小孩入住，近年台灣飯店數增加、住房率卻下滑，他說，「寵物友善」或許是飯店業者的另一個出口。

台灣旅圖旗下平台TGIW，是國內少見分眾旅遊訂房網，此次號召台中、嘉義、高雄、宜蘭4間寵物友善飯店於暑期聯合舉辦「毛孩子旅遊住宿公益活動」。其中，嘉義市冠閣商務飯店針對毛小孩旅客，每房提供毛小孩餐食套組(頂級牛肉漢堡或頂級牛肉比薩)，餐點與在地寵物餐廳合作，強調寵物與人皆可食用的鮮食烹調，「毛小孩一泊一食專案」9/30前兩人平日入住2,788元起。

台中創意時尚飯店通過台中市動物防疫處審核，獲頒「友善寵物空間標章」認證，據說，還曾有旅客牽著寵物「黑山羊」入住；飯店唯一限制是寵物無法進入早餐餐廳，但旅客可取回房內使用，專案價平日雙人1,200元起。

距離高雄火車站僅2分鐘步行距離的奇異果高雄車站店，則是台灣少有「店狗」的旅店，超可愛紅貴賓Qmei迎接每位來住宿的旅客，旅客寵物每隻加收300元（假日600元）清潔費，來訪還會幫毛小孩一家拍攝拍立得留念，雙人房平日1,100元起。

位在礁溪車站的天使輕旅，是礁溪眾多旅宿中少見能帶寵物進房的旅店，櫃台提供寵物尿布墊領用，帶寵物住房不加價，但會先收取500元押金，退房確認無污損將退還，館內人員表示，雖客房內有溫泉，由於水溫較高，擔心犬貓心臟無法負荷，因此不建議毛小孩入池。毛小孩住宿專案平日1,880元。

寵物旅遊住宿公益活動網頁：https://www.tgiw.com.tw/12

位在礁溪車站的天使輕旅，是礁溪眾多旅宿中少見能帶寵物進房的旅店。圖／天使輕旅提供
位在礁溪車站的天使輕旅，是礁溪眾多旅宿中少見能帶寵物進房的旅店。圖／天使輕旅提供
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台灣少有飯店養「店狗」，超可愛紅貴賓Qmei迎接每位來住宿的旅客。圖／奇異果快捷...
台灣少有飯店養「店狗」，超可愛紅貴賓Qmei迎接每位來住宿的旅客。圖／奇異果快捷旅店提供
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寵物毛小孩公益活動

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