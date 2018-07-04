「圓仔」5歲囉！動物園周五慶生趴

2018-07-04 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



大貓熊「圓仔」即將迎接5歲生日，7月6日上午9點20分，保育員將送上特製的生日蛋糕，不過目前正經歷「假孕」過程的「圓仔」，常顯得有些懶洋洋的，如特製蛋糕無法引起牠的興趣，就會轉送給爸爸「團團」享用。

慶生會當天上午10點至12點於大貓熊館內還有「圓仔」5歲生日限期限量的保育教育駐站活動，內容包括送上生日祝福語、5歲生日紀念藏書票拓印、大貓熊文創市集及大貓熊認養小棧等。

動物園表示，大多數的熊科動物為了強化生存競爭，都演化出生殖季固定、胚胎延遲著床及假懷孕等生殖策略。有趣的是，無論有沒有經過自然繁殖或人工授精的過程，雌性大貓熊都仍然有可能出現「假孕」的行為表現，連荷爾蒙的變化也和真的懷孕極為相似。

現階段「圓仔」的各種發情行為都還沒真正到位，但類似發情的行為表現一般會維持3個星期左右。

「圓仔」生日當天，為了儘可能配合「圓仔」的心情與生活節奏，保育員特別挑選牠平時愛吃的食材製作蛋糕，並提前在上午9點20分送上讓「圓仔」享用。

不過由於正在經歷「假孕」的過程，「圓仔」卻有可能提不起興致而顯得懶洋洋的，這些現象都是邁入成熟的必經過程，請大家不用擔心。