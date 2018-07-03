影／獅子散步恍神跌落水 萬獸之王面子盡失

2018-07-03 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



近來網路上瘋傳1段的影片，是由德國斯圖加特動物園遊客所拍攝，捕捉到萬獸之王獅子出糗的瞬間，既尷尬又可愛，2月上傳至今再度引發網友討論。

影片中可見，兩隻雄壯威武的獅子，沿著水塘邊緣走著，宛如兩個好友在散步。結果前方的獅子一恍神，沒注意到已經走到邊緣，一個踩空「噗通」的一聲就掉進水中，狼狽落水的模樣惹得現場遊客哈哈大笑。一旁的同伴也被嚇了一跳，趕緊上前關心，而落水的獅子雖然出了糗，但表情卻很淡定，慢慢地沿著水泥平台游回岸邊。