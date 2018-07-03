科學家破解遺傳密碼 助無尾熊對抗疾病威脅

2018-07-03 16:09 中央社 巴黎3日綜合外電報導



疾病、森林野火、車禍意外和犬隻攻擊，使澳洲無尾熊生存受到嚴重威脅。今天公布的研究指出，科學家破解無尾熊的遺傳密碼，為疾病疫苗提供重要的DNA線索。

來自7個國家的50多位研究人員竭盡全力，破解無尾熊2萬6558個基因，為疾病疫苗提供重要的DNA線索，例如藉由性傳播的衣原體感染；衣原體感染會導致無尾熊失明和不育。

研究共同執筆人、任職澳洲博物館研究所（Australian Museum Research Institute）的強生（Rebecca Johnson）說：「這個基因組讓我們首度詳細了解無尾熊的免疫基因。」相關研究發表於「自然遺傳學」（Nature Genetics）雜誌。

她告訴法新社：「這些基因對無尾熊的疫苗有直接貢獻。」

DNA編碼也可能有助推動無尾熊育種計畫。

研究發現，維多利亞省和南澳省的無尾熊近親繁殖現象比昆士蘭省和新南威爾斯省來得普遍。

強生說，這項發現「使我們得以針對如何藉由高遺傳多樣性來保護無尾熊，以及如何讓動物改變棲地，以改善近親交配族群的多樣性提出建議」。

約在3000萬至4000萬年前，有15至20種無尾熊，現今生存在澳洲的無尾熊只有一種，共約33萬隻，大多棲息在保護區。

在歐洲人開始定居的1788年前，澳洲野外無尾熊尚有1000萬隻，如今恐怕僅剩4萬3000隻。

國際自然保育聯盟（IUCN）將無尾熊列為「易危」物種。