布袋裝流浪犬遭轟 里長：有挖洞讓他們呼吸

2018-07-03 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



昨天台南東區富裕里民將5隻流浪犬以布袋分裝，動保人士徐文良接獲通報立即趕往現場，由於擔心犬隻會窒息而亡，出發前先聯絡動保處，最後狗狗順利由動保人士帶走，整個過程被貼至臉書，里民的行徑遭網友砲轟。不過，富裕里長董進龍澄清，一時找不到籠具才用袋子裝，而且都有挖洞讓他們呼吸，「對動物我們也是有愛心」。

台南市動保處表示，當下民眾有反映里民這樣的行為不恰當，里長就立刻改找籠具去裝流浪犬，動檢員到現場時，檢查每隻流浪犬都沒有受傷的狀況。目前這5隻狗被善心人士收養，雖這些狗狗沒有外傷，但當地里民這樣的行為是不允許的，萬一導致犬隻致死或重傷可依動保法處罰2年以下有期徒刑、併科20萬到200萬元罰金。

徐文良指出，昨天有民眾經過富裕里看見許多布袋，裡面竟裝著犬隻，要求里民將狗放掉卻遭拒，對方趕緊向他通報，他立即請志工過去，並通知動保處。徐文良說，就算不喜歡狗狗也不能採不人道的行為，而且用布袋綁這麼緊，窒息怎麼辦，「觀感真的很不好」。