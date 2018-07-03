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布袋裝流浪犬遭轟 里長：有挖洞讓他們呼吸

2018-07-03 12:23聯合報 記者鄭維真╱即時報導

昨天台南東區富裕里民將5隻流浪犬以布袋分裝，動保人士徐文良接獲通報立即趕往現場，由於擔心犬隻會窒息而亡，出發前先聯絡動保處，最後狗狗順利由動保人士帶走，整個過程被貼至臉書，里民的行徑遭網友砲轟。不過，富裕里長董進龍澄清，一時找不到籠具才用袋子裝，而且都有挖洞讓他們呼吸，「對動物我們也是有愛心」。

台南市動保處表示，當下民眾有反映里民這樣的行為不恰當，里長就立刻改找籠具去裝流浪犬，動檢員到現場時，檢查每隻流浪犬都沒有受傷的狀況。目前這5隻狗被善心人士收養，雖這些狗狗沒有外傷，但當地里民這樣的行為是不允許的，萬一導致犬隻致死或重傷可依動保法處罰2年以下有期徒刑、併科20萬到200萬元罰金。

徐文良指出，昨天有民眾經過富裕里看見許多布袋，裡面竟裝著犬隻，要求里民將狗放掉卻遭拒，對方趕緊向他通報，他立即請志工過去，並通知動保處。徐文良說，就算不喜歡狗狗也不能採不人道的行為，而且用布袋綁這麼緊，窒息怎麼辦，「觀感真的很不好」。

里民說，有4隻小狗1隻母狗，常常在里內叫，干擾到大家睡覺，大小便也造成當地民眾困擾，所以才想說要把牠們抓起來請動保處的人來處理。里民強調，因為臨時找不到籠具，因此才用麻布袋暫時裝狗，雖然5隻狗都裝在麻布袋裡面，但都有挖洞透氣，不至於導致死亡。

動保人士徐文良昨接獲網友通報，指台南市東區富裕里有居民將多隻流浪犬分裝在布袋內。...
動保人士徐文良昨接獲網友通報，指台南市東區富裕里有居民將多隻流浪犬分裝在布袋內。圖／擷取自徐文良（徐園長護生園）臉書
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流浪犬動保法

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