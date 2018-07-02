野生動物急救站搬新家 完備如醫學中心

2018-07-02 17:39 中央社 南投縣2日電



野生動物急救站新站今天正式啟用，內部先進的醫療設備與空間，就像人類的醫學中心，希望成為國內野生動物醫療救護、研究、保種復育、教育推廣、人才培訓重要基地。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心野生動物急救站位於南投縣集集鎮，民國82年12月22日成立，是當時全國第一個受傷生病野生動物庇護所，至今發展成多功能野生動物救援醫療研究單位，但建築物使用20多年已老舊且空間狹窄，經多年推動，今天搬遷到新站。

走訪新站，對比過去舊站建築，內部空間寬敞許多，若過去號稱動物界大醫院，那現在可說是醫學中心等級，診療室彷彿人類醫院，配置先進醫檢儀器、醫材室、X光室、手術室、手術準備室、臨時恢復室，預約參訪的團體還有機會隔玻璃窗了解動物醫治過程。

新站主入口張貼許多野生動物救傷與保育文宣，2樓寬敞的兒童活動教室鋪裝木地板，還有會議室、圖書病歷室，而辦公室則取名「智人籠舍」，頗有幽默感；新站旁的動物病房則依物種，分為水禽、猛禽、鳥類、幼年動物、爬蟲類、偶蹄類、哺乳類、特別治療室，食物調理室則比不少餐廳廚房還大。

特生中心表示，野生動物急救站因應日益增多的傷病與收容動物，93年啟動急救站新建及搬遷計畫，經多年努力從購地、土地使用變更、規劃設計、遺址挖掘與保存、環境影響評估、引入企業資源、興建工程等困難且繁重工作，終於搬入新家。

特生中心主任楊嘉棟說，新的急救站建築面積超過2400平方公尺，優美建築外型彷彿融合在集集大山懷抱，內部有先進醫療設備與空間，如診療室、手術室、加護病房、高壓氧治療艙，連結原有動物收容籠舍，總面積逾2公頃，將持續保有高品質服務能量。

楊嘉棟表示，急救站將持續與宗教團體及企業合作，共同推動傷癒動物放生與保育計畫，並和野生動物保育與動物疾病防疫主管單位合作，為野生動物保育與健康努力，期許成為國內最重要野生動物醫療救護、研究、保種復育，及教育推廣與人才培訓基地。