超人剋星在這！ 大英自然史博物館展說分明

2018-07-01 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



古埃及少見的「貓咪木乃伊」、電影中超人唯一害怕的剋星「氪星石」、動畫《冰原歷險記》中的主角劍齒虎狄亞哥……過去你只在影像中看過或從沒想像過的自然動植礦物，盡在「大英自然史博物館展」。

成立於1881年的倫敦「自然史博物館」（The Natural History Museum），創始館藏來自大英博物館自然史分類，擁有全世界來自世界各地最具科學重要性、最完整的自然史收藏。本次首次海外巡展，從超過8000萬件的館藏，精選227件珍品，在日本展出創下30萬人驚人觀展紀錄，台北站是亞洲巡迴壓軸最終站。

展覽共分6大區塊，從與大英自然史博物館密切相關的學者斯隆爵士（Sir Hans Sloane）與歐文爵士（Sir Richard Owen）故事開始，延伸出早期科學家探險考察發現的各式物種歷史。像第一個記載因人類入侵造成滅絕的動物「渡渡鳥」，因未留下骨骸紀錄，前人如何依照線索還原樣貌；古埃及又為何要製作貓咪木乃伊？

此外，受到三重詛咒、沾染歷任持有者鮮血與不光彩歷史的「受詛咒的紫水晶」，為何保存至今；不會飛行的巨型鳥類「恐鳥」等，都將在展中敘說歷史。

台北站還特別加入台灣瀕臨滅絕的蝴蝶，以及已絕種的雲豹標本，藉由珍貴展品提醒民眾珍惜大自然的美好，共同維護生物多樣性。