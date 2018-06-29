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濫用系統性殺蟲劑 蝙蝠捕不到蟲會餓死

2018-06-29 11:16聯合報 記者林良齊╱即時報導

副總統陳建仁出席時也重申「台灣將積極推動農藥用量減半政策」，並希望在2027年達...
副總統陳建仁出席時也重申「台灣將積極推動農藥用量減半政策」，並希望在2027年達成目標。記者林良齊／攝影
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去年芬普尼雞蛋事件後，農委會主委林聰賢公開宣示「10年內農藥用量減半」的目標，台灣師範大學今天舉行台灣系統性殺蟲劑的衝擊與替代方案國際研討會；會議主席、台師大生命科學系教授吳忠信說，系統性殺蟲劑會影響昆蟲，甚至造成如蝙蝠等高等動物族群消失。

據統計，台灣每公頃農藥用量是全球第一名，高達17公斤，比第二名日本多出6公斤，也比全世界平均用量0.5公斤高出許多。不過農藥分為接觸性和系統性，接觸性是依附在植物表面接觸到昆蟲，系統性是讓昆蟲吸食植物汁液吸收後發揮作用，殘餘時間長，不能用水洗掉。近年就有學者發現，系統性殺蟲劑造成許多動物及昆蟲慢性中毒。

農委會宣誓農藥用量減半，也推配套措施，外界仍有諸多質疑。今天出席研討會的副總統陳建仁說，希望在2027年達成目標，故要透過研討會，聽取國內、外專家學者分析系統性殺蟲劑對生物多樣性及生態環境的影響，以及有何專業見解與建言。在集思廣益以後，規畫更明確的發展路徑，發掘更多替代方案，為台灣制定出兼顧環境保護與經濟發展的政策方案。

吳忠信指出，系統性殺蟲劑會被整株植物吸收且傳輸到所有的植物組織，常見的像益達胺、芬普尼等。這些不僅僅會影響到昆蟲，也會影響到高等動物的腦神經。如日前研究發現，蝙蝠體內累積大量益達胺會破壞蝙蝠飛行的內建定位導航系統，使蝙蝠沒辦法正常的回聲定位獵捕昆蟲，最後餓死。

會議的學術主席、台灣大學昆蟲系教授楊恩誠說，農藥有不同的作用，但台灣農藥最大的問題在於「濫用」，「濫用」就會造成影響。

農委會芬普尼台師大
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