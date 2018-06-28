親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

男女繩索互綁中橫墜崖亡 一旁BMW車主是巨陞陳姓董座

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

獼猴非保育類 教授：該怎麼教學生？

2018-06-28 10:13聯合新聞網 鳴人堂

圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照
分享

不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

動物園保育員扮昆蟲媒人兼保鑣 防雄螳螂被吃掉

2018-06-28 09:54

背24萬追蹤器 野放海龜「魷魚絲」 命喪菲律賓魚籠

2018-06-27 23:18

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

澎大義宮海龜保育引關注 廟方：改善環境

2018-06-27 16:25

台灣獼猴自保育類下架 除名前沒被說清楚的議題

2018-06-27 14:57

台灣帝雉基因體首解碼 登國際期刊

2018-06-27 14:32

台灣鳥類特有種台灣帝雉基因體首解碼　下波鎖定藍腹鷴

2018-06-27 11:49

農場友善農作 吸引葉鼻蝠年年投宿

2018-06-26 23:34

虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24

保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50

能開吃獼猴了？ 林務局：錯誤觀念 最高罰30萬

2018-06-25 22:48

水獺寶寶頭好壯壯 呆萌健檢全過關

2018-06-25 20:20

羞！八色鳥洗澎澎「濕背秀」 場邊架成大砲海

2018-06-25 15:22

用娃娃機夾活龍蝦 執法者：無法可管！

2018-06-25 10:57

【重磅快評】我們要把台灣獼猴變成「傳說中」的動物？

2018-06-25 10:52

台灣獼猴保育是否降級 動保團體籲審慎評估

2018-06-24 20:05

保健看過來╱你和寵物發「黴」了 該怎辦？

2018-06-24 13:17

今滿周歲 美洲獅寶寶4口同框 快看不到

2018-06-23 00:08

影／通霄精鹽廠外2隻海豚擱淺 一死一野放

2018-06-22 17:36

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

出生1周仍無法站 長頸鹿寶寶危險

2018-06-21 00:34

長頸鹿小麥的寶寶關節變形 動物園盼大家集氣

2018-06-20 18:34

影／三壯漢與小獅拔河 拉到爆青筋牠依然紋風不動

2018-06-19 12:27

「我絕不今天死」！美國阿嬤徒手勒死攻擊她的凶惡山貓

2018-06-18 09:32

搶救無尾熊利器...糞便移植

2018-06-17 14:10

成群出現蛻殻和交配後 蜘蛛蟹大軍消失何方？

2018-06-17 13:38

振奮！基隆路標護龜有成 內寮喜迎小斑龜

2018-06-16 23:22

花蓮校狗愛國網上爆紅 北市動物園有喜迎新生命

2018-06-16 23:21

為何這隻狗每天要穿連身衣才能出門？

2018-06-16 12:52

影／男童跳跳跳引熊注意 熊竟游來一起跳上跳下

2018-06-15 16:19

這個醫師不打針不吃藥 病患卻樂開懷

2018-06-14 13:27

卓溪撿到山羌寶寶 沒受傷…野放

2018-06-13 23:21

影／浣熊硬爬22層高樓 毅力過人在網上爆紅

2018-06-13 18:04

林內猴群再現 民眾違停圍觀

2018-06-12 23:02

保護石虎 台中石虎條例明議會闖關

2018-06-11 15:05

超療癒！狗狗做瑜伽 人狗都紓壓

2018-06-11 07:59
看更多

熱門文章

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

全長12公里！ 全台首條「鐵道自行車」7/1試運行

2018-06-27 23:55

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

出門記得帶傘！今起天氣不穩 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-28 05:09

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52

高CP值AURORA STEAK登台 首5日祭半價

2018-06-26 19:04

許瑋甯長腿演繹香奈兒水手服 美到簡直當世仙女下凡

2018-06-27 16:12

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54

今日星座運勢／天蠍 言論避免過與不及 進修好時機

2018-06-28 00:00

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

【蕭郁書色彩占卜】現在你的潛能與金錢的關係？

2018-06-27 11:52

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

事業出頭天！2018下半年事業運最強命格揭秘

2018-06-28 08:00

秀泰生活旗艦館進軍台中 5樓高「巨幕」影城亮相

2018-06-27 12:06

跟陌生人性愛不戴套 增染愛滋風險

2018-06-27 16:09

德國輸了！挺德老闆傷心清場 去隔壁公園盪鞦韆散心

2018-06-28 10:09

台灣鳥類特有種台灣帝雉基因體首解碼　下波鎖定藍腹鷴

2018-06-27 11:49

林務局長和森鐵員工對話 強調沒差別待遇移轉

2018-06-27 11:52

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10

食品小工廠 賴揆指示全面稽查

2018-06-28 00:38

板橋大遠百年中慶來囉 首四日再搶MK 3折起特賣

2018-06-27 16:33

台灣珍奶紅到國外！台北國際食品展週六開放民眾試飲

2018-06-27 19:45

單車環島旅行 一個生命翻轉的機會

2018-06-27 11:48

國人愛赴日遊 一卡通推關西旅遊優惠套組

2018-06-27 17:38

影╱別以為肝纖維化可以等！ 罹肝癌風險增6.55倍

2018-06-27 18:39

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

非標準美女周冬雨 放飛自我拿下蘭蔻品牌大使

2018-06-27 17:34

國小女老師一臉嚴肅、比同齡蒼老 竟是牙周病惹禍

2018-06-28 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top