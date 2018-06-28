動物園保育員扮昆蟲媒人兼保鑣 防雄螳螂被吃掉

2018-06-28 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



交配前，保育員會將大刀螳螂雌蟲餵飽，避免雌蟲因飢餓而捕食雄蟲。圖／台北市立動物園提供 分享 facebook 有些公螳螂在交配時，會被雌螳螂吃掉以補充蛋白質，為減少雄蟲損傷，台北市立動物園昆蟲館保育員得執行一項特殊任務，就是當螳螂的「昆蟲媒人」兼保鑣，全程把關，確保公螳螂交配平安。

目前昆蟲館飼養台灣斧螳、寬腹斧螳、中華大刀螳、日本姬螳、名和異跳螳、綠大齒螳、大巨腿螳等多種螳螂。其中，「台灣斧螳」的雌蟲常會為補充產卵時所需蛋白質，在交配時把雄蟲吃掉。

動物園發言人曹先紹指出，每年幫忙配對的螳螂，最多可達幾十對。幫螳螂牽紅線，「昆蟲媒人」既要能居中協調，讓螳螂順利交配、產下後代，還要盡量保護新郎的安全，可說步步驚心、緊張刺激。

交配前，保育員會先餵些食物給雌螳螂，接下來將雌螳螂放置到「戀愛棲木」，再讓雄螳螂慢慢登場，雙方「辦正事」時，保育員還要觀察雌螳螂的眼神及行為樣態，並適時餵食，確保雄螳螂的安全。

當配對成功時，雄螳螂會用前肢抓住雌螳螂的背與翅膀連接處，並持續將尾端彎曲朝雌螳螂尾端碰觸，不久後雌螳螂會將尾端屁股打開，讓雄螳螂推進白色的「精包」。這過程恐長達數小時，一旦完成交配，雄螳螂會盡快遠離，以免成為枕邊人的食物。