悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



背著24萬元衛星追蹤器的玳瑁「魷魚絲」，今年3月29日在宜蘭綠色博覽會開幕前夕野放，不只成為綠博展覽「歸來的人」主角外，野放當時也吸引媒體報導、民眾圍觀，怎知綠博結束了、3個月後，今天牠被人發現陳屍在菲律賓呂宋島，當地政府憑著身上的追蹤器和編號通知台灣，野放魷魚絲的海龜實驗室也證實此事。

去年12月在宜蘭落難的玳瑁「魷魚絲」，經過國立海洋大學團隊治療康復後，3月29日救傷隊將牠野放回大海，當時海大教授程一駿為牠裝上價值24萬的「衛星追蹤器」，還期許魷魚絲成為海洋大使，讓外界更了解珍稀的玳瑁族群。

當時宜蘭縣政府農業處主辦海龜野放活動，希望能藉此了解數量稀少之玳瑁海龜族群在海中移動路徑，並結合2018宜蘭綠色博覽會龜來的人展區之主題，在綠博期間同步進行動態展演，讓來到展區的大朋友小朋友可以一起追蹤海龜神秘的海中旅程。

怎料綠博結束後，海龜議題也隨之消逝，野放3個月後，今天菲律賓當局通報我方魷魚絲的噩耗。

「國家地理雜誌」臉書粉絲專頁稱，昨天下午接獲菲律賓環境及自然資源部傳來的照片，表示有民眾在呂宋島西部的一處海灘發現一隻海龜屍體。經查證後，確定海龜是編號TW5151的「魷魚絲」。魷魚絲離開台灣後，先是往日本琉球群島方向前進，經過短暫的停留後，一路向南抵達菲律賓海域。

該粉絲專頁表示，目前所知，「魷魚絲」並非死於人為捕殺因素，而是死於自然因素，只是暫時無法確定死因為何 。雖然「魷魚絲」的死令人難過，但這卻是一項經由媒體與網路達到國際海龜保育的實例。

當時照料及野放海龜的「海洋生態暨保育研究室」臉書也同步證實此事，表示接到消息後非常痛心，「實驗室這邊已經跟菲律賓發現魷魚絲的保育團體聯繫上了。」

他們表示，「藉由魷魚絲的案例讓我們知道野生動物的病理上還有許多的不瞭解，而且海龜保育是超越國界的，海龜保育我們會再更加努力。」