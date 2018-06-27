親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

飯店床尾放塊布有啥用？真相揭曉網友驚：文化差異好大

獨家／曾是台灣主持天后 陶子半年零主持嘆好慘

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10聯合報 記者徐宇威╱即時報導

位在南海北端的東沙島，是中華民國在南海的重要島嶼之一。除了戰略意義，東沙在低度開發下所擁有的自然生態，也極具科學研究價值。島上除了豐富的原生植物，周遭的海草床，與環礁區域的珊瑚生態，更吸引許多國際學者前來研究。這次我們將以360度的鏡頭，來呈現東沙島上與近海的生態風貌。

在台灣西南方約四百多公里，由珊瑚礁堆積數千年而成的東沙島。這裡的生態十分的豐富，本報用360度的全景攝影，帶您一探東沙陸上與海中的美麗全貌。南海屏障國碑矗立在星空之中。東沙島是中華民國在南海的重要島嶼，自清朝開始納入中國版圖，是南海諸島中開發最早的島嶼。

全境由東沙環礁、南衛灘環礁及北衛灘環礁組成。面積約3500平方公里，環礁西側由珊瑚礁堆積成東沙島。外環礁水深且急，混亂的潮流帶來了豐富的營養鹽，造就了著名的珊瑚礁群，但這次我們拍不到。不過在近海，生態一樣很精彩。

進入東沙島東岸的近海，海底遍布著大面積共7種的海草床，除了提供魚蝦棲息、繁殖與覓食的場所，海草床的地下莖與茂密的葉片，更能固沙保護海岸。另外在光合作用下，每日為東沙海域吸收了90噸的二氧化碳，對生態環境的平衡，功不可沒。

海管處研究員廖震亨表示：「海草床的生成，底質跟陽光。東沙又有一個小小的潟湖，它會有一些累積的有機質會卡在那邊，應該也是多少對海草床的營養補給有些幫助。對生物來說，它的碎屑，有機碎屑可以提供很多生物；幼體或很多生物就以它為食，另外很小型的生物，小時候或是很小型的生物，它就是藉由海草床得到障蔽的效果，可以躲避敵害。所以海草床是很多生物很重要的孵育，跟孵化跟幼年時期生長的場所。這麼大規模的海草床，跟這麼多種類的海草床，台灣是沒有的。」

除了海底生物的多樣性，陸上植物的生態也很可觀。東沙島上188種原生植物，主要為熱帶海岸林與海漂植物。在島上的路旁隨處可以見到，在畫面前方最高處的白壁霜花，略右邊則是葛塔德木，最靠前方的則是草海桐，又稱半邊花，往右後方看則是低矮的毛苦參。不過隨著人類在島上的活動增加，東沙島上也存在著外來種入侵的困擾。

參加東沙生態研習營的學生，正在幫忙拔除島上的入侵植物。不過人力的去除僅能治標，最治本的方式，還是透過有計畫的環境復育。海管處東沙管理站技士張心怡說：「因為這裡持續都有人為活動嘛，但是那些外來種就像大花咸豐草（鬼針草），會用那種沾黏式的，可是我們很難避免說你褲子上帶有一點點的種子。大家可能坐船來或坐飛機來，你不小心就鞋子上或鞋帶上或褲子上帶到，你下來就拍一拍它就散播了。因為它們拓殖速度太快了，所以人活動比較頻繁的地方，大花咸豐草這種入侵種量就比較多。但是人為清除功效會有限，最有效治根的方法是在原地種原生種，你把那塊棲地搶回來之後，外來種就長不進去。那外來種它們是陽性樹種，那種了樹之後它的光不夠，就會長不出來，所以我們復育這些小苗的意義，就是希望趕快把這些棲地都復育回來。」

學生們將珍貴的原生植物種回棲地，除了力求保護東沙島上的生物多樣性，更是體驗生態保育的教育意義。東沙環礁在民國96年被劃定為國家公園後，雖然為求保育並未對一般人開放，但已經吸引許多生態學者造訪研究，但東沙範圍廣大，我們對它要徹底的了解，仍然需要相當時間。

海管處研究員廖震亨：「我們陸陸續續發現很多台灣沒有的生物，甚至是世界上新的種類都常在這邊發現，因為我們人為介入這邊，東沙這邊的調查還是算剛開始，算是初步而已。雖然已經好幾年了，但在整個大環境來看，這是比較初步的調查。所以還有很多很多種類，可能我們都不知道，還要有待後續更加努力，才能發現這些東西。」

在台灣西南方約四百多公里，由珊瑚礁堆積數千年而成的東沙島，生態十分豐富。攝影／記...
在台灣西南方約四百多公里，由珊瑚礁堆積數千年而成的東沙島，生態十分豐富。攝影／記者徐宇威
分享

南海珊瑚中華民國
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

台灣原創動畫FOOD超人 奪2項國際影展動畫獎

2018-06-27 19:38

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

影／台韓互惠使用自動通關正式啟用

2018-06-27 19:00

三星公益路跑新增9公里競賽組 即日起開放網路報名

2018-06-27 18:50

阿里山森鐵復駛 吸引國內外遊客搭乘

2018-06-27 18:41

影╱別以為肝纖維化可以等！ 罹肝癌風險增6.55倍

2018-06-27 18:39

回應醫改會長庚未結案說　衛福部：近期計畫再追蹤

2018-06-27 18:28

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

記者放下相機 畫筆速寫家鄉

2018-06-27 16:32

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

雞蛋殘留芬普尼限量標準出爐 後天上路

2018-06-27 15:48

兩屆運彩世足抽百萬轎車 得主竟然都是台中人

2018-06-27 15:25

洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52

自強號閒置兩天 杯架竟長菇

2018-06-27 14:38

林務局對話森鐵員工「無差別待遇移轉」

2018-06-27 14:37

阿里山火車今復駛 遊客搶搭首班列車

2018-06-27 14:34

孝女捐肝救母 C肝病毒竟再侵害新肝

2018-06-27 14:22

醫院治理黑暗 醫改會檢舉衛福部

2018-06-27 14:21

歇會兒！逛百貨放慢腳步 讓我們看展去

2018-06-27 13:27

24件情殺案19死、14傷 現代婦女籲啟動家暴預防

2018-06-27 13:26

3個愛的保護傘 弱勢孩童暑假餐食免煩惱

2018-06-27 13:08

精進預警能力 氣象局啟用第2座防災降雨雷達

2018-06-27 12:52

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

拿到身分證 美籍神父安德森：我是正港台灣人

2018-06-27 12:37

機器人關節置換術 可局部代替全膝置換

2018-06-27 12:22

兒子捐肝移植 男肝癌中期重獲生機

2018-06-27 11:56

林務局長和森鐵員工對話 強調沒差別待遇移轉

2018-06-27 11:52

單車環島旅行 一個生命翻轉的機會

2018-06-27 11:48

吸遊客 原民藝術家優席夫畫作躍上普悠瑪

2018-06-27 11:37

高鐵交通聯票更便利 ibon網路平台27日開放購票

2018-06-27 10:58

影／拒絕超時過勞協調破局 空服員發動罷工投票

2018-06-27 10:53

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50
看更多

熱門文章

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

媽咪速玲搶先拍 MK限量塗鴉系列超奔放

2018-06-26 19:56

達菲有新朋友！圓眼垂耳的Cookie現身香港迪士尼

2018-06-26 23:46

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

地獄來的草莓 – 澳洲打工渡假的迷思

2018-06-27 09:56

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top