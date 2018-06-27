在台野放玳瑁魷魚絲 命喪菲國魷魚籠

2018-06-27 18:49 中央社 馬尼拉27日專電



曾在台灣被海洋大學研究團隊野放的玳瑁「魷魚絲」，不幸命喪菲律賓中部的魷魚籠內。牠曾是「國家地理雜誌節目」拍攝及研究對象。

菲律賓GMA新聞網今天報導，西內格羅省（NegrosOccidental）高岩鎮（Cauayan）漁民昨天上午7時在他的魷魚籠中，發現了這隻已斷氣的玳瑁。

報導引述鄰近大城卡班卡蘭市（Kabankalan）環境局官員彭霞諾（Mavee Ponciano）說，這隻玳瑁重約15公斤，長83公分、寬47公分，後肢各有一塊寫有TW5153與TW5151的金屬標示片。

此外，牠的背甲上也有追蹤器和聯絡電話及電郵。

彭霞諾說，透過TW字樣，環境局人員判斷牠是來自台灣，但不解為何會有兩塊標示片。

他猜測，這隻玳瑁遺體泛藍，無受虐跡象，推測可能是受困魷魚籠窒息而死，因為海龜在水底待4到5分鐘後，就必須浮上海面換氣。

另方面，國家地理雜誌（National Geographic）今天下午在臉書官網上證實，死亡海龜就是今年3月29日在宜蘭外澳沙灘由海大程一駿教授團隊野放的野生玳瑁「魷魚絲」。

國家地理雜誌在臉書上說：「昨天下午我們接獲菲律賓環境及自然資源部傳來的照片…查證後，我們確定牠的確就是編號TW5151的『魷魚絲』」。

PO文說：「牠先是往日本琉球群島方向前進，經過短暫的停留後，一路向南抵達菲律賓海域。」

國家地理雜誌表示，「魷魚絲」的死令人難過，但這卻是一項經由媒體與網路達到國際海龜保育的實例。