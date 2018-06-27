澎大義宮海龜保育引關注 廟方：改善環境

2018-06-27 16:25 中央社 澎湖縣27日電



澎湖大義宮因飼養保育類海龜，解救澎湖大義宮海龜等保育團體發現飼養環境不佳，提出搶救海龜3大訴求，並要求廟方在1個月內提出解決方案。 中央社 分享 facebook

澎湖大義宮因飼養保育類海龜，解救澎湖大義宮海龜等保育團體發現飼養環境不佳，提出搶救海龜3大訴求，並要求廟方在1個月內提出解決方案。廟方則回應，一直都在改善環境。

澎湖大義宮因在地下室飼養保育類海龜引發關注，保育團體要求廟方在一個月提出改善海龜生存環境、解決飼養方式和聘請專業人士檢驗飼養行為等3大訴求，希望讓海龜早日脫離被禁錮在地下室的命運。 中央社 分享 facebook

澎湖大義宮管委會顧問也是竹灣村民的蔡萬生表示，澎湖大義宮所飼養的海龜，早在民國68年飼養迄今，遠比野生動物保育法在78年6月公布施行還早，也是國內唯一的合法飼養場所，但飼養海龜本來就是一個爭議的話題，站在法規立場沒有問題，但在情理上，一般人就很容易把牠擬人化去解釋，很難說服。

蔡萬生表示，大義宮與海龜都是屬公廟的公產，廟方全力做好飼養環境改善，並定期汰換水質，但養與不養，無人能作決定，還得與公廟眾信徒充分溝通，更何況這些海龜飼養40多年來，健康無恙，與村民都有濃厚的情感，縱使野放，海龜野性已喪失，覓食能力不足，能否存活更加堪慮，放生等於放死。

蔡萬生也指出，對於海龜的問題，若有狀況也都隨時送水試所海龜中心協助，廟方一直都在作環境改善與不養的替代方案等準備，海龜生長情況良好，只是公廟是公產，還需要時間去提議與經費籌措，至於遊客丟擲錢幣祈福行為，有礙觀瞻，廟方也會改善。

座落在澎湖西嶼竹灣村的大義宮，奉文衡聖帝（關公），400多年前由包括竹灣、合界、橫礁和小門等四村里合建，當時叫做「四合宮」，曾先後歷經11次重建，仍在整修。

最近是在民國75年重建迄今，其中興建時，配合地形闢建有地下室，規劃有如澎湖海底世界的蓮花珊瑚洞，及飼養綠蠵龜、玳瑁與赤蠵龜等9隻海龜，因而成為澎湖北環熱門的觀光景點。

解救澎湖大義宮海龜等保育單位，今年5月發現大義宮海龜池，由於海龜長大不少，使得活動空間變小，飼養環境不佳等因素，海龜生活在地下室飼養池，不見天日，有如永無止境的酷刑，因而發起要求廟方在一個月提出改善海龜生存環境、解決飼養方式和聘請專業人士檢驗飼養行為等3大訴求，希望讓海龜早日脫離被禁錮在地下室的命運。