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台灣獼猴自保育類下架 除名前沒被說清楚的議題

2018-06-27 14:57聯合新聞網 鳴人堂

我並不認為任一種野生動物在現行法規體系下其保育等級的升降議題，都已被充份的揭露與...
我並不認為任一種野生動物在現行法規體系下其保育等級的升降議題，都已被充份的揭露與討論。 圖／取自台北市立動物園
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