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台灣帝雉基因體首解碼 登國際期刊

2018-06-27 14:32聯合晚報 記者林良齊╱台北報導

台灣帝雉。 謝郁震／提供
台灣帝雉。 謝郁震／提供
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台灣帝雉首次大解密！台灣大學電子與資訊學研究所所長莊曜宇組成跨領域團隊，首次成功解碼出台灣帝雉10億個鹼基對的帝雉基因體序列圖譜，不但揭開台灣帝雉為何生活在高山區域，更解密帝雉是在347萬年前來到台灣，相關發現已登在國際期刊GigaScience。團隊也鎖定下波要解密「藍腹鷴」。

台灣帝雉被國際自然保護聯盟紅皮書列為近危物種之一，也是台灣政府的保育類野生動物。參與該研究的台灣大學動科系教授丁詩同表示，台灣帝雉往往被視為台灣國鳥，團隊有感台灣這麼多本地特有種基因體沒被解密，從約4年前開始計畫，後來莊曜宇登高一呼需要有個基因體團隊，便著手開始解碼台灣帝雉。

莊曜宇表示，透過台北市立動物園媒合私人鳥園後，採3隻帝雉成鳥檢體，建立7個不同跨度的DNA文庫與2個RNA樣本，利用次世代定序技術獲得約1600億個核苷酸。參與計畫的台大生物科技研究所教授蔡孟勳形容，這基因體就像1600億片拼圖一樣，透過些許資訊拼裝出逾10億個鹼基對帝雉基因體序列圖譜。

蔡孟勳指出，這是國內特有種鳥類首次全基因體解碼，也是全球第一種完成全基因體解碼的長尾雉屬鳥類。

莊曜宇說，從基因可以發現帝雉在包括輻射反應、DNA修復及免疫反應等適應高海拔環境的適應性演化，如牠為了可以適應高海拔低溫及低氣壓的環境，在血紅素的第78個胺基酸為蘇氨酸，「更能適應高海拔環境」。這項研究也揭密台灣帝雉在347萬年前來到台灣。

莊曜宇說，下波研究已鎖定台灣特有種的藍腹鷴，希望透過這樣的機會建構台灣特有種的資料庫，也許在明年更可以啟動山椒魚的全基因解碼。

台灣大學DNA台大
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