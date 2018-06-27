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評／館長民粹？「他的政治分數能跟五星縣長並列」

台灣鳥類特有種台灣帝雉基因體首解碼　下波鎖定藍腹鷴

2018-06-27 11:49聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣大學電子與資訊學研究所所長莊曜宇組成的跨領域團隊成功解碼出台灣帝雉10億個鹼基對的帝雉基因體序列圖譜，從中也揭開台灣帝雉為何生活在高山區域，更解密帝雉在347萬年前來到台灣，該團隊也鎖定下波要解密的動物為「藍腹鷴」。

台灣帝雉被國際自然保護聯盟紅皮書列為近危物種之一，也是台灣政府的保育類野生動物。「台灣帝雉十分美麗外也往往被視為台灣的國鳥」，參與該研究的台灣大學動科系教授丁詩同表示，當初就是台灣這麼多本地特有種沒有基因體被解密，因此從約4年前開始計畫，後來所長登高一呼需要有個基因體團隊，便著手開始解碼台灣帝雉。

莊曜宇表示，透過台北市立動物園媒合私人鳥園後，採3隻帝雉成鳥檢體，建立7個不同跨度的DNA文庫與2個RNA樣本，利用次世代定序技術獲得約1600億個核苷酸。參與計畫的台大生物科技研究所教授蔡孟勳形容，就像1600億片拼圖一樣，透過些許資訊拼裝出逾10億個鹼基對帝雉基因體序列圖譜。

蔡孟勳指出，這也是首次國內特有種鳥類的全基因體解碼外，也是全球第一種完成全基因體解碼的長尾雉屬鳥類。

莊曜宇說，從基因可以發現帝雉在包括輻射反應、DNA修復及免疫反應等適應高海拔環境的適應性演化，如牠為了可以適應高海拔低溫及低氣壓的環境，在血紅素的第78個胺基酸為蘇氨酸，「更能適應高海拔環境」。從中也揭密了台灣帝雉約在350萬年前來到台灣。

莊曜宇說，下波研究已鎖定台灣特有種的藍腹鷴，希望透過這樣的機會建構台灣特有種的資料庫，也許在明年更可以啟動山椒魚的全基因解碼。

台灣帝雉。圖／謝郁震提供
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台灣帝雉。圖／謝郁震提供
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研究團隊合影。圖／科技部提供
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台灣大學DNA台大
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