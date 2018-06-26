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200多葉鼻蝠來棲息繁衍 金山遠足農場嬌客來訪

2018-06-26 11:57聯合報 記者游明煌╱即時報導

百大青農陳琬婷放棄在光鮮亮麗的職場生涯，投入有機農業，在金山區五湖里建立金山遠足農場，投入有機農業，場內種植各式農作物，堅持不使用殺草劑和化學藥劑，農場原生環境相當完整。近來農舍內又聚集200多隻「葉鼻蝠」十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙蝠作息日夜顛倒，甚至農舍仍維持粗胚的樣貌，未曾裝修，怕蝙蝠找不到回家的路。

每年清明後，中南部的葉鼻蝠都會來此棲息並繁衍下一代，成為農場特殊生態景象，今年遠足農場又加入蝙蝠救傷站，協助蝙蝠救傷及諮詢。

27歲的陳琬婷堅持用友善農法，7甲地的農場內常見野生動物及台灣保育類動物包含山羌、台灣藍鵲、白鼻心等，其中，又以農舍內聚集200多隻葉鼻蝠最為壯觀。為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙蝠作息日夜顛倒，甚至農舍仍維持粗胚的樣貌，未曾裝修，怕蝙蝠找不到回家的路。

農場裡的葉鼻蝠是台灣特有種蝙蝠，鼻部外觀像葉子，身長約10公分，展翅長達60至70公分，也是台灣最大型食蟲蝠類。

陳琬婷說，每到傍晚夕陽西下時，農舍內200多隻葉鼻蝠會成群飛出覓食，主要食物為大型的鞘翅目、鱗翅目昆蟲，像金龜子、蟬、蟑螂、天牛、大型蛾等，因此農場內蟲害也特別少，而蝙蝠排泄物也可作為農作物的天然肥料。

這樣的生態環境讓很多遊客都很好奇，不少人專程來看蝙蝠，陳琬婷表示，當初之所以會命名為遠足農場，就是希望客人都可以在這找回到小時候期待遠足的心情，綻放出天真單純的笑容。她笑著說，為讓大家吃得健康，以及貫徹友善環境的初衷，農場管理堅持不使用殺草劑和化學藥劑，種植各式農作物，其中又以綠竹筍及「蝠祿」地瓜為代表。

「今年6月上旬，我發現有隻幼蝠落地，看起來應該是從巢穴掉落受傷的，我趕緊把牠放置在救傷盒中，幸好傷勢看起來不重，就趕快通報動保處協助處理。」陳婉婷回憶起當時的情況，仍歷歷在目，在動保處人員悉心照護下，蝙蝠逐漸茁壯，日前已將牠帶回棲息地野放。

農業局長李玟表示，新北市有著得天獨厚的地理環境，孕育著各式種類野生動物，轄區的蝙蝠種類和數量非常多，如瑞芳蝙蝠洞內亦有10萬餘隻的折翅蝠。蝙蝠救傷時間通常具急迫性，尤其是幼蝠，必須儘快做初步處理。

近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙...
近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙蝠作息日夜顛倒，甚至農舍仍維持粗胚的樣貌，未曾裝修，怕蝙蝠找不到回家的路。圖／新北市農業局提供
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近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙...
近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙蝠作息日夜顛倒，甚至農舍仍維持粗胚的樣貌，未曾裝修，怕蝙蝠找不到回家的路。圖／新北市農業局提供
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近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙...
近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙蝠作息日夜顛倒，甚至農舍仍維持粗胚的樣貌，未曾裝修，怕蝙蝠找不到回家的路。圖／新北市農業局提供
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近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙...
近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙蝠作息日夜顛倒，甚至農舍仍維持粗胚的樣貌，未曾裝修，怕蝙蝠找不到回家的路。圖／新北市農業局提供
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近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙...
近來農舍內又聚集200多隻葉鼻蝠十分壯觀，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙蝠作息日夜顛倒，甚至農舍仍維持粗胚的樣貌，未曾裝修，怕蝙蝠找不到回家的路。圖／新北市農業局提供
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