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保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50聯合報 記者董俞佳／台北報導

農委會林務局昨將台灣獼猴從保育類動物降為一般類，強調一般類仍受野保法規範，不可隨...
農委會林務局昨將台灣獼猴從保育類動物降為一般類，強調一般類仍受野保法規範，不可隨意獵捕、宰殺。 圖／聯合報系資料照片
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台灣朱雀等十七種 調升為保育類

農委會林務局昨召開「野生動物諮詢委員會」，決定台灣獼猴在內的八種應予保育野生動物降為一般類，另有台灣朱雀等十七種，從一般類調升為應予保育或珍貴稀有。林務局長林華慶昨強調，台灣獼猴等降為一般類，非因農損，主要考量族群，且降為一般類仍受野生動物保育法以及保護區、國有林區等規範，不是就可隨意獵捕宰殺。

林華慶說，以棲地保護來說，保育類動物以及一般類動物同受野生動物保護區及國有林保護，在這個範圍中，不能隨意獵殺動物。上述野保區及國有林面積約占台灣四成五。

林華慶也說，野保法針對保育類以及一般類動物都有規定不能隨意獵捕、騷擾、虐待。在任意獵捕罰則部分，獵捕保育類動物可處六個月至五年有期徒刑，併科廿萬至一百萬元罰金，一般類則是處六萬至卅萬元罰鍰。

外界關切台灣獼猴降為一般類，是不是就能當寵物飼養？林務局保育組長夏榮生說，降為一般類後，還是會維持過去的列管，如果發現不是原本的列管飼養名單，會去調查這隻獼猴從哪裡來，如果是從野外來，還是有相關罰則。

農民反制獼猴 不用特別報備了

另外，獼猴近來危害農田， 農民若要反制獼猴，過去須先行報備。林華慶說，降為一般類後，雖不用特別再報備，但還是會建議農民向地方政府報備，比較不會被外人誤會是虐猴。林華慶還說，隨著台灣公民素養提升，愛護野生動物心態普遍，相信公民社會的制約力量，可對於野生動物的保育發揮一定的力量。

東海大學生命科學系教授林良恭則說，台灣獼猴、山羌、白鼻心等數量都有增加趨勢，但為避免民眾誤以為這些動物降級後，就可被當成「過街老鼠」，建議林務局未來還是要有監控機制，若是有族群危害出現，可透過行政方法進行保護。

台灣地區野生動物保育等級調整 圖／聯合報提供
台灣地區野生動物保育等級調整 圖／聯合報提供
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台灣獼猴野生動物保護區農民
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