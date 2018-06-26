虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



台灣獼猴等8種保育類動物降為一般級。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣獼猴等八種動物從保育類動物降為一般類動物，不只動物保護團體抨擊沒有相關數據就貿然降級，也有民眾疑惑，這是不是代表可以隨便宰殺、吃喝這些動物的肉？對此，林務局官員昨天表示，雖然台灣獼猴等已不是保育類動物，但是仍受到野生動物保育法的保護，不代表就可以隨便獵捕、宰殺、甚至虐待。

台灣獼猴、山羌、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節等將從保育類降為一般類，昨網路上有網友留言表示，「吃山羌肉合法了？」、「能抓猴洩憤」。「這都是不正確的觀念」，林務局長林華慶表示，即使不是保育類動物，仍然會受到野生動物保育法的保護，任意獵捕或宰殺，最高可處卅萬元罰鍰。

另外，保育類動物降級，也引發動保團體質疑。台灣動物社會研究會指出，解決獼猴造成「農業損失」第一步，應該是優先盤點非法林地遭占用問題，以保障合法農民與野生動物棲息地；此外，也應建置、落實通報與長期監測系統，才能充分掌握獼猴生態與農害實情。

台灣動物社會研究會質疑，在二○一三年「哺乳類群野生動物評估分類專家」會議中，與會專家學者當時皆「一致認為台灣獼猴目前並無足夠的新證據足以變動調降其保育等級，且靈長類均為國際共同保護物種，仍應維持列為保育類之其他應予保育野生動物」。

不過，林務局長林華慶表示，日本部分區域也是將獼猴列為非保育類動物，印度也有相關案例，這次委員會的決議，並非因農損，而是從棲地與數量來進行綜合評估。另外，針對由保育類調整為一般類的物種，林務局將啟動調查及監測計畫，了解對族群變動的影響。