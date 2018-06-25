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能開吃獼猴了？ 林務局：錯誤觀念 最高罰30萬

2018-06-25 22:48聯合報 記者董俞佳╱即時報導

包括台灣獼猴等8種動物從保育類動物降為一般類動物，不只動保團體抨擊，沒有相關數據就貿然降級；也有民眾疑惑，這是不是代表可以隨便宰殺、吃喝這些動物的肉都可以？對此，林務局表示，雖然不是保育類動物，但是仍受到野生動物保育法的保護，不代表就可以隨便獵捕、宰殺、甚至虐待這些動物。

台灣獼猴、山羌、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節等將從保育類降為一般類，網路上有網友留言表示，「吃山羌肉合法了？」、「能抓猴洩憤」、「吃猴腦壓驚」，但這都是不正確的觀念，林務局長林華慶表示，即使不是保育類動物，仍然會受到野生動物保育法的保護，任意獵捕或宰殺，最高可處30萬元罰鍰。

另外，保育類動物降級，也引發動保團體質疑。台灣動物社會研究會指出，解決獼猴「農損」第一步，應該是優先盤點非法林地遭占用問題，以保障合法農民與野生動物棲息地，此外，也應建置、落實通報與長期監測系統，才能充分掌握獼猴生態與農害實情。

台灣動物社會研究會也質疑，2013年「哺乳類群野生動物評估分類專家」會議中，與會專家學者當時皆「一致認為台灣獼猴目前並無足夠的新證據足以變動調降其保育等級，且靈長類均為國際共同保護物種，仍應維持列為保育類之其他應予保育野生動物。

不過，林務局長林華慶表示，日本部分區域也是將獼猴列為非保育類動物，印度也有相關案例，他說，這次委員會的決議，並非因農損，而是從棲地與數量來進行綜合評估。另，針對由保育類調整為一般類的物種，林務局將啟動調查及監測計畫，了解對族群變動的影響。

林華慶表示，隨著台灣公民素養提升，愛護野生動物心態普遍，相信公民社會的制約力量，可以對於野生動物的保育發揮一定的力量。

東海大學生命科學系教授林良恭表示，台灣獼猴、山羌、白鼻心等的數量都有增加趨勢，不過，為了避免民眾誤以為這些動物降為一般類之後，就可以當成「過街老鼠」，未來還是有監控機制，若是有危害出現，將可以透過行政方法進行保護。

台灣獼猴等8種保育類動物降為一般級。圖/本報資料照片
台灣獼猴等8種保育類動物降為一般級。圖/本報資料照片
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台灣獼猴動保團體東海大學
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