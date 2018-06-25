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水獺寶寶頭好壯壯 呆萌健檢全過關

2018-06-25 20:20台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

歐亞水獺寶寶擁有一口潔白牙齒。（photo by台北市立動物園提供）
歐亞水獺寶寶擁有一口潔白牙齒。（photo by台北市立動物園提供）
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一雙圓滾滾的眼睛與短小的耳朵，動物園的歐亞水獺寶寶做完健康檢查後，露出無辜又呆萌的表情，似乎還不知道發生什麼事，模樣超可愛！台北市立動物園發言人曹先紹25日開心宣佈，歐亞水獺「金莎」的雙胞胎寶寶「浯優」和「浯綠」不僅非常健康，「尤其都有著一口潔白的牙齒，讓醫師忍不住大大讚美一番，直說雙胞胎可以去代言潔牙商品了！」

今年農曆春節，台北市立動物園裡的歐亞水獺「金莎」順利產下2隻小寶寶，園方當時邀請金門縣政府與金門國家公園，舉辦新生水獺寶寶的命名活動，票選後將寶寶命名為「浯優（公）」和「浯綠（母）」（金門舊稱「浯洲」，取「浯」和「無」的諧音，祝福兩隻新生寶寶過著無憂無慮的生活。）

「金莎是一位非常稱職的母親，總是寸步不離、保護得滴水不漏，導致保育員實在很難找到機會仔細為牠們進行基礎的形質測量。」曹先紹說，好不容易等到牠們長大了，學會游泳和捕魚的技巧之後，媽媽才比較放心讓牠們自由活動，「於是某天趁著雙胞胎和媽媽短暫分開的時機，保育員立刻關上隔離門，並將寶寶們分別抱進運輸籠裡，送到動物醫院進行全面性的健康檢查。」

醫療團隊完成各項檢查後，確認兩隻歐亞水獺寶寶都非常健康，「浯優」的體型較大（體重約3.3公斤），「浯綠」則像媽媽比較纖細（體重約2.6公斤）。等麻醉藥劑消退甦醒後，一回到熟悉的環境後，兩隻寶寶便自顧自地玩起了捉迷藏遊戲，讓一段時間沒看到小孩的「金莎」在活動場內四處找了一輪，等找到兩個心肝寶貝後，一家3口便回到巢箱內，窩在一起舒服的睡午覺。

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動物園金門雙胞胎
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