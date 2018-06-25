羞！八色鳥洗澎澎「濕背秀」 場邊架成大砲海

2018-06-25 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭三星鄉龍泉步道闊葉林茂密、地質斜面透水性佳，15年前開始吸引八色鳥棲息育雛，如今已成台灣重要棲地之一，近年每到春夏之交築巢期，天天吸引數十名攝影家拍攝。為了避免這些嬌客受驚擾，宜蘭縣府與三星鄉公所圍起封鎖線，封路護鳥直到育雛期結束。

「龍泉步道的八色鳥棲息狀況穩定，且持續增加。」長期觀察野鳥的宜蘭環境人文生態保育學會老師呂學麟說，八色鳥是夏候鳥，每年夏天從馬來西亞、婆羅洲飛來台灣，性喜生活在潮濕且枝葉茂密的闊葉林中，選定宜蘭三星一帶山區當棲地，過去在龍泉步道對面山頭，10餘年前，鳥友在龍泉步道也發現蹤跡。

姿態輕巧、色澤鮮豔的八色鳥俏麗可愛，倩影成為鳥友和攝影行家拍攝目標，近年來開始吸引大批愛鳥人士慕名而來，甚至有日港韓遊客前來賞鳥，攝影器材卡位也一度引發不少風波。但封路護鳥已逐漸成為共識讓人類與八色鳥各據一方、和平共處，守護生態永續。

今年5月中旬至6月一度久旱未雨，地表乾涸，蚯蚓遁入地底，恐八色鳥缺少育雛之食糧，三星鄉公所特引一水管來潤濕地表，希望將蚯蚓逼出地面，讓八色鳥得以取食，沒想到水滿溢後，造就出一漥小水塘，意外吸引許多鳥類前來沐浴，八色鳥也每天都來數回，甚至一次兩隻一起「洗澎澎」，吸引大批鳥友前來取景。