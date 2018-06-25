【重磅快評】我們要把台灣獼猴變成「傳說中」的動物？

2018-06-25 10:52 聯合報 主筆室



農委會林務局今天討論把台灣獼猴從保育類除名。 聯合報系資料照 分享 facebook

今天農委會林務局正閉門開會討論是否調降廿多種野生動物的保育等級，包括台灣彌猴、山羌、白鼻心等等；其中建議「台灣獼猴族群數量穩定增加，建議可從保育類除名，降為一般類」，若今天確認降級，未來獼猴造成農作損害，農民可直接捕捉、宰殺不須通報。

可以想像，這場會議是為終結長年來上演的果園農猴大戰而開。解決台灣獼猴侵擾農地，當然重要，但問題在於：第一，台灣獼猴數量真的穩定增加，龐大到可以降為「一般類」，不再保育了嗎？第二，為了解決農損，除了降級好方便大開殺戒之外，還有電網等其他方法，也依法可補助，為何捨此不為？

台灣獼猴因為棲地與人類活動地域大幅重疊，在山林不斷開發之下，台灣獼猴曾經數量瀕危，也才在野生動物保護法中列入保育類，對捕捉、宰殺有特別限制。目的就是為了讓台灣獼猴不會變成「傳說中」的動物，如同台灣雲豹，在來不及保育介入之前，已先滅了蹤跡。

如今，要將台灣獼猴「降級」，移出保育之列，到底是真的因為台灣獼猴「保育有成」、數量繁盛；抑或是因為山林農民與民代的壓力，讓林務局必須改絃更張？

真要降級，林務局必須拿出可信的族群數量調查，證明台灣獼猴已經野生野長到人類不堪其擾，否則只憑一句「族群數量穩定增加」，不是貿然降級的理由。

再者，我們必須正視，人猴衝突背後，林地非法佔用的問題。研究獼猴多年的學者林良恭曾指出，面對猴害，不該只考量農業產值，更該檢討農作土地是否合理合法使用。

當農地緊鄰森林，獼猴危害未必與獼猴的密度有關。人們破壞野生動物棲息地，造成原始森林破碎化，以致獼猴必然、也不得不侵入人類開發的果園取食。

當農民為猴害所苦，解決方案也不只是屠殺了事，架設電圍網已被認為是有效驅離方式。農委會也核定補助計畫，編列總預算八百萬元，補助設置電圍網；更將申請資格的農地面積1公頃下修至0.2公頃並簡化核准程序，希望藉此提高農民申請意願。

但為何捨此不為？是因為有太多果園是非法占用山林，依法不得提出申請。既驅之無門，就請民代施壓修法，不再「保育」台灣獼猴，殺之以絕農患。

保育閘門一開，殺無赦，生命就無法挽回了。我們真要有個台灣獼猴再度瀕危，甚至消失的台灣山林？這真是個對後代子孫負責任的決策嗎？