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暑假作業「玩電動」 哪間小學這麼爽？

用娃娃機夾活龍蝦 執法者：無法可管！

2018-06-25 10:57聯合新聞網 鳴人堂

早在2001年，就有業者用此方式讓民眾夾龍蝦。 圖／聯合報系資料照
早在2001年，就有業者用此方式讓民眾夾龍蝦。 圖／聯合報系資料照
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