台灣獼猴保育是否降級 動保團體籲審慎評估

2018-06-24 20:05 中央社 台北24日電



台灣獼猴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農委會林務局明天將討論評估包含台灣獼猴等20多種哺乳類野生動物保育等級。台灣動物社會研究會今天發聲明，要求農委會公開台灣獼猴降級依據，並評估降級後的衝擊與因應。

台灣動物社會研究會指出，媒體報導農委會林務局4月時召開會議取得共識，認為台灣獼猴因族群數量穩定增加，建議可從保育類除名降為一般類，只待召開「野生動物保育諮詢委員會」後確認。若確認台灣獼猴降級，未來獼猴造成農作損害，農民可直接捕捉、宰殺不須通報。

行政院農業委員會林務局明天將召開「野生動物保育諮詢委員會」，台灣動物社會研究會今天發聲明並提出呼籲，包含優先盤點非法林地遭佔問題，建置、落實通報與長期監測系統及防治設備補助需先行等，同時也指出猴群數量估算依據誤差大，是否要將台灣獼猴保育等級降級，林務局應審慎評估。

台灣動物社會研究會指出，全台獼猴數量有多少，社會上存在許多說法，林務局從2000年至今都無更新、全面性的獼猴數量調查，且獼猴族群狀況在不同區域有極大差異，2000年所做的推估數據是否能作為「全台整體猴群皆穩定且持續成長，甚至保育有成」的依據應審慎考慮。

台灣動物社會研究會強調，依現有可取得的公開資訊，農委會欲將台灣獼猴保育等級調降的科學數據並不充分、完整，呼籲在未提出降級衝擊的評估及因應準備前，貿然降級、後果堪慮。