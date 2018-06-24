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保健看過來╱你和寵物發「黴」了 該怎辦？

2018-06-24 13:17聯合晚報 李樹人

小八是一隻胖胖的摺耳貓，毛茸茸模樣，有如一顆圓球，相當可愛，惹人愛憐。怡如念大一時，在外住宿，當時男友買了小八，當做她的生日禮物，一年後兩人因故分手，但小八已經是她生活的一部分，陪著她寫作業，一起睡覺，一晃眼三年多。

黴菌感染是屬於人畜共通的皮膚疾病，每年夏天類似個案明顯增加。 圖╱聯合報系資料照...
黴菌感染是屬於人畜共通的皮膚疾病，每年夏天類似個案明顯增加。 圖╱聯合報系資料照片
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入夏以來，天氣炎熱，怡如帶小八至寵物美容店剪毛，身上長毛剪短了，就像是一隻小獅子，不管是唸書、講電話、看電視，甚至是睡覺時，怡如總習慣抱著貓咪，心想「有沒有男友，一點都不重要。」

最近怡如的手臂、大腿，甚至頸部，冒出好幾個圓形丘疹，中間脫皮、外圍則是突起、紅腫，又癢又痛，至皮膚科門診就醫，醫師研判為黴菌所引起的體癬，必須連續使用抗黴菌藥物。

怡如聽了滿頭霧水，心想「黴菌感染，不就是香港腳，專門長在指縫，為何會出現在四肢及頸部？」，請教醫師可能的感染來源，才知道黴菌源頭應該是小八，因為小八前不久因感染黴菌，身上多處脫毛，想要治癒，必須人跟寵物都接受治療。

開業皮膚科醫師陳律安表示，黴菌感染是屬於人畜共通的皮膚疾病，每年夏天類似個案明顯增加，因為黴菌喜歡溼熱環境，飼主抱著感染黴菌的狗、貓或是兔子時，身體又流汗潮濕，黴菌就可能落地生根。

臨床觀察，當寵物將黴菌傳給飼主時，人類皮膚症狀反應較為明顯，起初為小紅疹，逐漸擴大，形成圓圈，有如錢幣，中間脫屑，圓形周圍則突起、紅腫，嚴重時，還會產生水泡、分泌物，異常搔癢，甚至出現刺痛。

陳律安指出，被寵物傳染黴菌的患者以年輕人居多，且女生多於男生，原本白晰的手臂、大腿長出了模樣有點噁心的圓形體癬，又癢又痛，在得知是被狗兒子、貓女兒所感染時，均深感意外。

陳律安說，人畜共通的黴菌感染，動物以狗、貓與兔子、老鼠等有毛的小動物為主，最特別的是，沒有毛的刺蝟身上也可能傳染黴菌，因為刺蝟身上有一種特殊菌種的黴菌，也可能傳染給飼主。

陳律安表示，黴菌種類相當多，不管是哪一種，都必須持續使用抗黴菌藥膏，治療二至三週，如果嚴重的話，則考慮服用抗黴菌藥物，但這類藥物容易傷肝，必須謹慎使用。

如何減少毛小孩黴菌感染風險？陳律安指出，寵物感染黴菌，症狀與人類不太一樣，常見症狀為圓型或非圓型，且無特徵性的脫毛現象，有時合併鱗屑、紅斑或因搔抓而形成結痂等。

如果發現毛小孩出現上述症狀，就應該帶至動物醫院接受治療，此外，每個星期都應幫狗、貓、兔子等寵物洗澡，洗後記得以吹風機將毛髮吹乾，每天幫寵物梳毛，並讓寵物多曬曬陽光，預防感染黴菌。

最重要的是，就算寵愛毛小孩，也不建議一起睡覺，才能減少感染風險。抱完愛犬愛貓時，記得以肥皂洗手。建議以稀釋漂白水清潔消毒環境，並使用除濕機，降低濕度，藉此抑制黴菌生長。

如何避免被毛小孩傳染黴菌？

1.經常幫寵物洗澡，每天刷毛，並多曬太陽。

2.如果毛小孩局部脫毛，合併鱗屑、紅斑，務必帶至動物醫院，接受治療。

3.抱毛小孩，記得以肥皂洗手。

4.不要跟寵物一起睡覺。

5.常以稀釋漂白水清潔消毒環境。

6.使用除濕機，降低濕度，避免黴菌滋生。

資料來源／陳律安  整理／李樹人

黴菌寵物

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