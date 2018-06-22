會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



會用手語的大猩猩可可46歲離世，圖為她和教她手語的終生摯友派特森教授檔案照。擷自大猩猩基金會官網 分享 facebook

能用手語溝通、養過小貓、曾和已故好萊塢諧星羅賓威廉斯一塊兒玩耍的西低地大猩猩可可（Koko）已經離世。她活了46歲。

大猩猩基金會說，可可在睡夢中於該基金會的加州聖塔克魯茲保護區過世。

會用手語的大猩猩可可46歲離世，圖為她用手語比出「愛」。擷自大猩猩基金會官網 分享 facebook 該基金會表示，可可能使用語言，有同理心，觸動數百萬人的心。可可曾拍過多部紀錄片，並兩度登上國家地理雜誌，後者1978年的一幀封面照是可可面對鏡子自拍下來的照片。

已故諧星羅賓威廉斯2001年和可可相見歡。兩人握手並互為對方搔癢的影片廣為流傳，至今在YouTube還找得到。羅賓威廉斯稱之為「改變心靈的經驗」：「可可懂得口說英語，能使用超過1000個手語單字，分享她對日常事務的感受和想法。生活、愛戀甚至是死亡。這很了不起，叫人難忘。」

可可的粉絲哀悼她離世，大猩猩基金會官網流量21日爆增。一位網友在該基金會臉書留言：「正哭的跟小孩一樣。我小時候就很迷可可，她教了我許多事，關於愛、友好、尊重動物和地球。」

另一位網友寫道：「至少可可終於可以和『圓球』團圓。」圓球是可可養大的第一隻小貓。根據洛杉磯時報，她1984年在一窩小貓裡選了灰白相間的圓球，做為自己的生日禮物。圓球1984年被車撞死，讓可可非常傷心。

可可1971年7月4日出生於舊金山動物園，研究學者派德森教她手語，史丹佛大學1974年開始資助這個研究項目。

據說可可能夠了解約2000個英語單字。2004年，可可用美國版手語溝通表示，她覺得嘴疼，並能用1到10的量表標準，說明疼痛程度。

可可也會畫出周遭事物，同時表達她的想法和情緒。她用手語為畫作命名。