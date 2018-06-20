黑面琵鷺群聚埤塘覓食 首見36隻光臨桃園驚艷

2018-06-20 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



今年全球瀕危的黑面琵鷺2000多隻飛抵台灣沿海過冬，自4、5月春末之後陸續飛返東北亞，桃園市野鳥學會義工羅仁祥端節假期在觀音區一處沿海埤塘，意外發現36隻黑面琵鷺飛抵覓食十分驚艷，理事長劉豫州今天下午表示，出現沿海埤塘的36隻黑面琵鷺，是近年桃園出現的最大黑面琵鷺群聚，可見埤塘是候鳥棲地十分珍貴，該學會反對市府在埤塘蓋光電設施，促請市府「保留埤塘」審慎考慮不要設置光電埤塘。

瀕危保育的黑面琵鷺棲息在東北亞，全球普查總數為3941隻，據農委會林務局今年調查，全台紀錄黑面琵鷺飛抵台灣過冬的數量2195隻，占全球過冬的黑面琵鷺56%，也是全球最多黑面琵鷺過冬地區。

羅仁祥說，端節假期至濱海拍留鳥，在觀音區一處埤塘聽見高蹺□（左行右鳥）叫聲，看見變淺灘濕地的埤塘，棲息不少留鳥覓食，突然在鳥群中發現4隻黑面琵鷺幼鳥，附近埤塘亦看到黑面琵鷺，端午節當天更一口氣發現36隻黑面琵鷺幼鳥，腳上無國際研究辨識的足旗，研判這群黑面琵鷺應是從南部沿西濱北上，在沿海埤塘找到暫時棲地覓食。