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長頸鹿「小麥」關節變形 動物園盼大家集氣

2018-06-20 18:34台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

現在除了餵奶，其他時間都盡量讓媽媽陪伴在新生寶寶身邊，期望透過親情的慰藉，提升寶...
現在除了餵奶，其他時間都盡量讓媽媽陪伴在新生寶寶身邊，期望透過親情的慰藉，提升寶寶的求生意志。（photo by台北市立動物園提供）
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台北市立動物園的長頸鹿「小麥」14日產下新生寶寶，疑似因左前趾關節疑似變形，寶寶遲遲無法自行站立，恐影響小麥寶寶哺乳的機會。台北市立動物園發言人曹先紹20日表示，目前仍由保育員以人工哺乳方式補充寶寶體力，「目前寶寶還沒脫離危險，請大家一起來幫長頸鹿寶寶集氣，祝牠早日恢復健康！」

曹先紹指出，即將滿5歲的長頸鹿小麥第一次當媽媽，由於初產加上體型龐大，園方在小麥進入預產期後就嚴陣以待。生產當天，保育員一早就發現小麥正在生產，已經能看到胎兒的前蹄，直到上午10點多，胎兒的頭部和前腿終於露出，但努力將近4小時的小麥似乎開始有點力不從心，腹部收縮的力道逐漸下降，於是園方出手協助生產，總算在10點50分產下寶寶。

寶寶落地後，保育員趕緊合力將新生寶寶抱到乾草堆上，確認呼吸和心跳，並且將寶寶的身體擦拭乾淨，才讓媽媽回來自己照顧。然而，隨著一分一秒過去，寶寶一直無法自行站立，獸醫師研判是左前趾關節變形所致，只好再進行治療，保育員白天增加人手持續觀察，晚上也安排人手交替餵奶。

「由於長頸鹿寶寶必需能自行站立與行走，小麥才能親自為寶寶哺乳。」曹先紹說，上週五寶寶終於在保育員的扶持下能勉強站立，當保育員安排媽媽陪在寶寶身邊時，還低下頭慈愛的舔舐新生寶寶，讓在場人不禁紅了眼眶。目前長頸鹿寶寶仍未脫離危險，園方除了持續給予陪伴照護之外，內心也默默為牠祝禱，希望民眾一起為生命的小鬥士加油打氣、戰勝病魔。

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獸醫師動物園復健

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