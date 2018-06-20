親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

北檢高調公布王炳忠起訴書 周泓旭有意見了！

自信或錯估？M17在美IPO失敗始末分析

幼鳥落地怎幫忙 專家：停看聽別讓鳥媽媽傷心

2018-06-20 15:56中央社 台北20日電

多數人看到受傷或掉落地面的小鳥，都會想要幫忙，但營建署雪霸國家公園管理處特別提醒，有愛心固然是好事，也要謹記「停看聽」原則，才不會讓你的愛心變成鳥媽媽的傷心。

時序進入夏季，是許多鳥類繁殖與育雛的高峰時節，不少幼鳥正要離巢學飛，也因此，在郊區、都市公園或住宅常可發現受傷或掉落的幼鳥，不過雪霸處呼籲，民眾一定要謹記停、看、聽原則，才不會讓你的愛心變成傷心，甚或拆散一窩鳥。

雪霸處表示，如果看到全身羽毛尚未齊全的幼鳥站在地上，第一原則是「停」，先停一下，不用急著伸出手去抓牠；「看」，再看一下，幼鳥是否可以正常短距離跳躍，或是觀察牠有沒有振翅行為；「聽」，再聽一聽，有沒有親鳥正在附近鳴叫呼喚。

如果有觀察到上述行為，雪霸處表示，那代表幼鳥正在為離巢前做振翅飛行訓練，親鳥也在附近循循善誘中，這時候只要把幼鳥移到附近的矮灌叢或小樹上的安全地方，甚至不用移動，親鳥自然會帶領幼鳥回到安全的樹上，或是鳥巢附近。

但如果幼鳥真的受傷了，雪霸處建議，必須確認有足夠的隔離防範裝備，才能進一步協助救傷，畢竟人與禽鳥之間仍有共通的傳染疾病，禽流感便是一例，因此應避免徒手捕抓，改利用較易取得的毛巾或二手衣物將幼鳥的全身包裹住，並遮住眼睛、減少驚嚇，再放置於紙箱，然後儘速送往動物醫院或野生動物救傷單位，當然民眾也可選擇尋求專業單位協助處理。

雪霸處也分享，6月上旬、一次大雨過後的早晨，雪霸處同仁發現了落巢的2隻幼鳥，全身濕透且還無法飛行，經評估後便以塑膠袋將幼鳥拾起，再以衛生紙稍微擦乾後，爬上鋁梯先後將兩隻幼鳥放回巢中，後來親鳥也繼續餵食，是一次難得的經驗。

禽流感塑膠袋國家公園

相關新聞

「我絕不今天死」！美國阿嬤徒手勒死攻擊她的凶惡山貓

2018-06-18 09:32

搶救無尾熊利器...糞便移植

2018-06-17 14:10

成群出現蛻殻和交配後 蜘蛛蟹大軍消失何方？

2018-06-17 13:38

振奮！基隆路標護龜有成 內寮喜迎小斑龜

2018-06-16 23:22

花蓮校狗愛國網上爆紅 北市動物園有喜迎新生命

2018-06-16 23:21

為何這隻狗每天要穿連身衣才能出門？

2018-06-16 12:52

影／男童跳跳跳引熊注意 熊竟游來一起跳上跳下

2018-06-15 16:19

這個醫師不打針不吃藥 病患卻樂開懷

2018-06-14 13:27

卓溪撿到山羌寶寶 沒受傷…野放

2018-06-13 23:21

影／浣熊硬爬22層高樓 毅力過人在網上爆紅

2018-06-13 18:04

林內猴群再現 民眾違停圍觀

2018-06-12 23:02

保護石虎 台中石虎條例明議會闖關

2018-06-11 15:05

超療癒！狗狗做瑜伽 人狗都紓壓

2018-06-11 07:59

清水岩獨角仙現蹤

2018-06-10 23:54

盜抓300隻寄居蟹罰3000元 保育人士怒：是在搔癢嗎?

2018-06-08 15:18

端節後20萬蝙蝠回娘家 瑞芳清理海漂垃圾迎嬌客

2018-06-08 10:59

動物跟人類一樣 交談溝通不愛插話

2018-06-07 17:28

野生犀牛每天死3隻 10年內將絕跡？

2018-06-07 12:08

台灣特有種長鬃山羊阿里山鄉保育有成 運氣好可看到

2018-06-06 10:27

影／最愛玩具被拿走 貓熊翻滾抗議飼養員模樣超萌！

2018-06-05 15:09

誤食80多個塑膠袋 領航鯨命喪泰國南部

2018-06-04 15:41

哈士奇洗完澡曬日光浴 獸醫：要拿捏時間

2018-06-04 00:15

影／登機前一刻突分娩 醫療服務犬在機場產下8犬

2018-06-03 17:19

影／全球最長壽的貓？英國老貓「石子」過30歲生日

2018-06-03 16:19

哈士奇做日光浴引爭議 獸醫：拿捏時間很重要

2018-06-03 14:54

大象林旺回來了！最紅的三頭大象明星首度同台亮相

2018-06-02 21:34

嘉義縣捕沙蜥要辨公母反應冷 僅1人獨抓715隻

2018-06-01 23:39

帶寵物出門不再是負擔 一起輕鬆旅行去！

2018-06-01 16:11

獮猴逛墾丁大街 墾管處：少見、勿餵食

2018-06-01 14:16

久未下雨山林食物變少？ 台灣獮猴大逛墾丁大街

2018-06-01 10:20

夏天到了！不只人受不了高溫 當心愛犬熱衰竭

2018-05-31 11:32

援中港濕地復育有成 水雉數量已逾50隻

2018-05-30 23:53

五和里埤塘彩鷸現蹤 上百支「大砲」池邊獵影

2018-05-30 23:50

蛙壺菌侵害蛙類 台灣兩棲動物8%感染

2018-05-30 20:09

相隔87年！浸水營古道驚見0.6公分的台灣小翅蛾

2018-05-30 14:43

導盲犬是天使 助視障者完成學業

2018-05-30 14:38

兩棲類殺手蛙壺菌 證實來自20世紀初東亞

2018-05-30 13:48

黑潮繞島計畫今啟航 為藍色國土大體檢

2018-05-30 10:05

熱到凍未條！頑皮世界猴子大啖冰淇淋消暑

2018-05-29 19:56
看更多

熱門文章

神算大學生捧50萬 押寶世足冷門隊大贏180萬

2018-06-20 10:01

愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

2018-06-20 07:57

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

2018-06-19 21:15

嘉義以南豪雨特報！ 吳德榮：西南氣流雲系籠罩

2018-06-20 06:19

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

曾文、烏山頭水庫進帳8千萬噸！增加3個月用水

2018-06-20 13:57

環署宣布 7月1日起禁售6大塑膠微粒產品

2018-06-19 17:25

年改上路波及國旅？ 墾丁旅宿暑假降價了

2018-06-19 18:31

公教年改7月上路 「國旅會更糟」

2018-06-20 00:14

大雨總算來了 但台南人看到這張圖又要感嘆

2018-06-20 10:13

大雨不停 高市府深夜宣布桃源區20日停班課

2018-06-19 23:46

台南豪雨恐下到晚上 這些路段橋梁封閉

2018-06-20 11:02

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

彭啟明：台南雨勢像倒水 明起逐漸減少

2018-06-20 09:44

毛巾操展筋骨消耗熱量 醫師：每天做30分鐘

2018-06-19 18:35

當孩子情竇初開 呂秋遠對家長提出十建議

2018-06-20 06:42

連日豪雨卻要停水！高雄1.7萬戶周日停水16小時

2018-06-20 14:14

影／連夜豪雨台南多處積水 機場路出現小瀑布

2018-06-20 10:20

豪雨釀災！南投南港溪護岸崩 國姓7民宅岌岌可危

2018-06-20 11:11

赴美新規 350ml粉狀物禁登機

2018-06-20 00:28

南部觀光「住一晚送一晚」 放寬2人同行、假日適用

2018-06-20 10:14

西南風接力 屏東仍有大豪雨…慎防坍方、淹水

2018-06-20 05:02

心情點滴／生命中的貴人

2018-06-20 06:00

今日星座運勢／摩羯 開始新學習 認真付出有收穫

2018-06-20 00:00

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

澎恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將參加貢寮海祭總決賽

2018-06-20 14:03

女性心聲／痠痛擋不住

2018-06-20 06:00

罹癌不必慌 癌症網路醫院告訴你所有事

2018-06-20 12:45

家人關係／娃兒三歲半

2018-06-20 06:00

台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險

2018-06-19 20:39

大樂透第107053頭獎摃龜

2018-06-19 22:46

【重磅快評】不能輸南韓？禁售柔珠產品衝線只為面子

2018-06-20 10:36

南部旅遊補助 擬放寬條件

2018-06-20 00:19

模型車收藏家注意！海神、保時捷⋯ 85度C滿額加購

2018-06-19 22:01

7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會

2018-06-20 09:22

夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47

花金首航歷史時刻 遠航睽違10年再飛花蓮

2018-06-20 11:20

桃園遠百誠品24日再見 uniqlo擴大改變消費

2018-06-18 17:53

不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳

2018-06-20 11:54

打破高樓餐廳高定價 「菜な」蕎麥料理平價登台

2018-06-19 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top