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嚴懲棄養寵物 北市裁罰居六都之首

2018-06-18 17:56經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

北市動保處表示，自台北市長柯文哲上任以來主動稽查棄養，經查證動物惡意棄養確實者，皆重罰新台幣3萬元以上之罰鍰；若情節重大者重罰5萬元以上罰鍰，裁罰金額為全國之最，並終生不得再飼養寵物。統計2015年起至2018年5月底止，因棄養寵物遭處行政罰鍰處分計64件，罰鍰金額總計達新台幣195.5萬元。同時依據農委會2013年至2017年六都開罰棄養動物情形統計報表顯示，台北市針對動物惡意棄養開罰件數達92件數為全國第一，無外乎對於動物棄養行為嚴懲不貸，更希望落實動物福利，貫徹成為台北市友善動物城市。

動保處指出，目前經查獲棄養動物之行為人於經濟條件上多屬弱勢，查截至今年4月底，罰鍰應收未收件數計50件，其中46件經查年度個人所得皆低於5萬元；依據行政罰法第18條第1項規定：「裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。」

執行裁罰人員除本於動物保護法外，亦須依行政罰法考量行為人應受責難程度、受處罰者之資力等，以致於罰鍰多以最低法定罰鍰裁處，即便如此，執行面上仍面臨行為人財力不足以繳納最低罰鍰金額。對此，北市動保處已對於未繳交罰鍰之行為人移交強制執行，每月並定期針對該些行為人進行財產清查，以落實罰鍰追討。

針對不擬續養部分，動保處指出依據保法第14條之規定，公立收容處所應處理「捕捉的遊蕩動物、飼主不擬繼續飼養之動物、留置或沒入之動物、及危難中動物」，但避免民眾濫用不擬續養，動保處已「拉高」不擬續養申請門檻，除提高收費標準至4,800~1萬元外，欲申請的飼主仍需提供該些犬貓的照片，讓工作同仁將其刊載於台北市動物之家官方臉書「動物讓渡專區」至少30天，期間若無民眾願意接手才准予至完成不擬續養的申請作業，同時終生不得再飼養動物。希冀藉此嚇阻民眾不擬續養的行為，也讓更多的毛小孩得以藉由讓渡專區，重新找到愛牠們的家庭。

棄養新台幣
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