保護石虎 台中石虎條例明議會闖關

2018-06-11 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



中台灣淺山石虎的棲地破碎，因為台中花博遷移展區而受矚目，台中市制定「石虎保育條例」草案，明在議會闖關審議；市府強調，希望台中成為全台第一個石虎保育法制化的城市。

不過，苗栗縣制定的石虎保育條例，五月底在縣議會審議時遭擱置，條文規定「開發面積逾1公頃或闢路逾1公里，應事先向石虎生態保育背景專家諮詢」，議員擔心造成開發受阻，決定擱置該條例。

石虎主要生存在低海拔淺山地區，中部地區從苗栗到嘉義的低海拔丘陵，都屬於石虎棲息範圍；台中舉辦世界花博，以石虎為吉祥物，當初后里展區拍到石虎影像，市府縮小后里展區規模，分散到外埔、豐原等地，藉此保護石虎棲地。

台中市制定「石虎保育自治條例」草案，明天在議會闖關；這份保護石虎的法條共有9條，要求辦理石虎族群調研，興建交通、水利或建設工程要營造石虎友善條件，但並未出現苗栗版本的「開發或闢路應諮詢石虎專家」等文字。

條例重點在市府要設置石虎保育委員會，並成立石虎保育基金，但相關運作另訂辦法；保育石虎所需經費並未單獨列出，僅由各業務單位編預算支應，