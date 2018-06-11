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【殺破狼周運勢】金牛職場有亮眼表現 射手戀情發展關鍵期

狗狗做瑜伽 人狗都紓壓

2018-06-11 07:59聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

「多娜」把毛爪子搭在學員膝蓋上，人和毛小孩一起做運動，這是高雄市動保處燕巢動物保護關愛園區正在推廣的狗狗瑜伽， 充滿療癒，動保處說，未來還要計畫針對「貓奴」們推出「貓咪瑜伽」( Caga)等有趣的活動。

「狗狗瑜伽」(Doga，Dog+ Yuga)近年才從歐、美、日興起，在台灣還是很新鮮的寵物療癒系活動，形式很自由，可以只是讓狗兒在瑜伽空間中隨意走動觀察人類，也可以人狗配合一起做瑜伽動作。

動保處長葉坤松說，如果家裡沒有養狗，也可以來和園區內收養的狗狗一起律動，不但可以改善狗兒們長期待在室內的情緒壓力、飼主與狗狗一起伸展肢體，也可舒緩工作壓力。

陳姓上班族說，他原本也只是好奇，雖然沒練過瑜伽也報名參加，結果一堂課後，雖然腰酸背痛，但是壓力卻獲紓解。

葉坤松說，Doga除紓壓、增進人狗默契，或趴或躺的瑜伽動作中，人有了仰視狗兒以及和狗兒平視的機會，從而衍生出互相的尊重與愛，是一種非常有益人與動物身心靈的活動，平時在家就可與寵物這樣互動。

燕巢動物保護關愛園區除了有符合動物福利的收容空間，也規畫適宜人狗一起遊戲、學習的室內及戶外空間。暑假也要規畫系列夏令營活動，開放讓小朋友來園區與狗兒一起過夜、玩遊戲。

高雄市動保處燕巢動物保護關愛園區正在推廣的狗狗瑜伽 。記者謝梅芬／攝影
高雄市動保處燕巢動物保護關愛園區正在推廣的狗狗瑜伽 。記者謝梅芬／攝影
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高雄市動保處燕巢動物保護關愛園區正在推廣的狗狗瑜伽。記者謝梅芬／攝影
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寵物貓咪

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