盜抓300隻寄居蟹罰3000元 保育人士怒：是在搔癢嗎?

2018-06-08 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



墾丁國家公園陸蟹生態資源豐富，但遊客常撿拾貝殼帶回當紀念，讓寄居蟹面臨無家可換窘況，還有人將寄居蟹抓回家；警方前晚在墾丁後壁湖沙灘查獲男子盜抓300多隻寄居蟹，保育人士怒指依國家公園法最高開罰3000元，換算每隻才罰10元，如同「搔癢」，行為和罰責不符比例原則，是該修法了。

警方前晚獲報，有人疑在墾丁後壁湖海洋資源保護示範區航道西側沙灘盜抓寄居蟹，警方趕往現場，赫見劉姓男子帶的水桶內滿是寄居蟹，清點數量超過300隻，依違反國家公園法第13條2款「禁止狩獵動物或捕捉魚類」規定，對劉姓男子開單告發，最高罰3000元。

警方指出，一般人頂多帶走幾隻，這次一口氣查獲逾300隻， 且在深夜時段偷抓，不禁懷疑是否要販賣；劉姓男子則辯稱是要做教學用，但不願說明是否為教職或任職單位；保育人士說，最高罰3000元，平均1隻才罰10元，比夜市賣的價格都便宜，有誰會怕呢？此破壞生態的行為和罰責不符比例原則，是該修法了。