帶寵物出門不再是負擔 一起輕鬆旅行去！

2018-06-01 16:11 聯合新聞網 有.設計 uDesign



你還在擔心帶寵物出門要提著寵物籠不方便，不舒適且密閉的空間讓寵物不時低鳴，而引起路人或乘客側目嗎？

圖/ModernCary寵物旅行家提供。 分享 facebook

這款韓國設計與製造的寵物旅行背包ModernCary寵物旅行家，一包解決你所有問題，簡約摩登的設計讓寵物旅行背包也能成為穿搭的一部分，all-in-one的機能性設計讓寵物坐得舒適，你也安心。

圖/ModernCary寵物旅行家提供。 分享 facebook

現代愈來愈多人喜歡與寵物一起從事休閒活動，像是帶著寵物去露營或是旅行，短距離移動的寵物包已不能滿足需求，因此ModernCary針對中長程的旅行設計了這款機能性背包，製作上採一體成型增加包款的穩定度，讓包包在長時間使用下也能保持不變形、不傾斜與不晃動，圓弧的開口線條，讓寵物的視野更寬闊，包款大小特別設計成可上飛機的尺寸，若是自己開車還能簡單轉換成車用安全座椅模式，行走時想要後背、前背或是側背都沒問題。

圖/ModernCary寵物旅行家提供。 分享 facebook

外觀設計上省略了複雜過多的拉鍊及夾層，以單一色系的極簡概念，用簡單的線條與色塊做到具有時尚感的寵物包，如同品牌名稱的意思，Modern代表的是摩登時尚的外觀設計，希望傳達給使用者優雅愜意的感受，Carry去掉一個r，強調寵物旅行家包款的機能性與一包多用，帶寵物出門不再是負擔，與寵物一起旅行也能是一件簡單又有趣的事。

圖/ModernCary寵物旅行家提供。 分享 facebook

更值得一提的是，ModernCary寵物旅行家因設計上獨特的架構與線條，製作上難度提升許多，在遭到許多工廠婉拒後，最後由韓國具有40年包包製作經驗的工廠負責生產，以手工方式由師傅一件一件拉模製作，每一件都是品質保證與獨一無二的經典作品。