兩棲類殺手蛙壺菌 證實來自20世紀初東亞

2018-05-30 13:48 中央社 南投縣30日電



農委會特生中心參與的一項跨國研究發現，導致全球兩棲類生物大量死亡的蛙壺菌，原始來源為東亞，且於最近50至120年的20世紀初開始擴散，擴散原因很可能與近代的國際貿易相關。

中美洲森林於1970年起發生兩棲類突然大量死亡案例，研究人員於1990年間確認為是全球現象，並發現是感染蛙類皮膚，進而導致蛙類心臟衰竭的蛙壺菌（Batrachochytrium dendrobatidis）造成，但對於病原體地理起源、全球擴張時間仍有爭議；為找到答案，倫敦帝國學院召集32國、38個研究單位參與蛙壺菌起源研究，調查範圍橫跨六大洲，耗費十年建立全球蛙壺菌基因庫。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心也參與這項長期研究，最近研究成果登上科學（Science）雜誌期刊封面，研究人員感到相當振奮。特生中心今天表示，全世界兩棲類約7800種，由於對環境污染等干擾非常敏感，因此是很好的環境指標物種。

特生中心研究人員1992年起，以每年1個到2個縣市的調查速度，全面進行各類野生動植物資源調查，兩棲類至今已完成並建立分布、生物學與生態學基本資料，因為對台灣兩棲類動物基本資訊充分掌握，陸續與美國、英國、德國共同進行台灣兩棲類動物感染蛙壺菌與蠑螈壺菌相關研究。

研究結果支持東亞為蛙壺菌多樣性熱點，也是現在全球蛙壺菌品系可能發源區域，並在50年到120年前由亞洲向外擴展，時間點與兩棲類全球交易擴展時間吻合，研究人員也推測，除寵物交易，人類活動也可能直接或間接傳播世界各地受蛙壺菌感染的兩棲動物。

根據特生中心近8年研究顯示，台灣本島野生兩棲類感染蛙壺菌比率約6%，而所有被測得陽性反應的個體都屬低度感染，表示感染個體無死亡風險，且由兩棲類標本回溯檢測顯示，蛙壺菌存在台灣已數十年。

特生中心助理研究員林春富說，未來將著重更多物種及地區的蛙壺菌感染普查，並監測對台灣野生兩棲類族群潛在威脅，保育方面除加強跨境生物安全檢查，研究亞洲有感染但未發病個體，便有可能成為解決蛙壺菌感染方式之一，特生中心將持續與國際研究團隊合作，試圖為此病原體的感染找出解決途徑。