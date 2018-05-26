放棄大公司財管工作 他苦讀一拚船長夢

2018-05-26 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



107年第二次航海人員測驗5月25日、26日於台北華夏科技大學及高雄正修科技大學舉辦，總計533名考生報考，測驗首日第1節應考人數82人，到考人數76人，到考率92.68%，預計6月22日放榜。

航港局表示，107年第11次一等船副測驗前3名全由學士後學程畢業生包辦，及格平均分數伯仲之間，實力相當，其中榜眼來自台灣海洋大學的許翔岳，大學學的是企業管理，東華大學畢業後選擇在家鄉基隆服務，獲台灣三大航運公司之一的陽明海運錄取，5年多的工作時間，主要負責財務管理相關業務，他回憶起剛進入公司時，對海運事務一竅不通，憑著不斷學習和經驗累積，逐漸熟稔海運專業知識，悄悄打開他航海之路的一扇門。

許翔岳說，前幾年全球海運不景氣，讓他萌生培養第二專長的念頭，順勢報考海洋大學商船系學士後學程，航海需使用數理計算成為最大的挑戰；他說班上同學彼此革命情感濃厚，能拼出高分是靠著與師長和同學的互相切磋。現在，他即將重回老東家上船實習，準備開始航海人生，期盼自己至少完成當上船長的夢想，再規畫下一階段目標。