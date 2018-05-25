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專題／雙方過招全記錄 看川金會怎麼破局

台北都會區也能遇見鳳頭蒼鷹 珍貴紀錄片今首映

2018-05-25 11:22聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

歷時6年時間，農委會林務局與台灣猛禽研究會合作，把北部都會公園、校園地區所蒐集到的珍貴影像，以及研究歷程，集結成「城市遊俠、鳳頭蒼鷹」紀錄片，今天舉行首映會。

「城市遊俠、鳳頭蒼鷹」紀錄片，台灣猛禽研究會團隊。記者彭宣雅/攝影
「城市遊俠、鳳頭蒼鷹」紀錄片，台灣猛禽研究會團隊。記者彭宣雅/攝影
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農委會林務局表示，這部紀錄片，揭開了鳳頭蒼鷹在都市中，如何利用都市中零碎的樹林，採取何種策略，能夠獲得足夠的食物，才能在車水馬龍的都市中生存下來。這些鳳頭蒼鷹與人的生活圈重疊，必須要學習如何共存以外，在都市的生存棲地破碎化、植物綠帶分布不均、還有嚴重的噪音干擾，這些是否會對鳳頭蒼鷹造成生態衝擊與威脅，後續都值得進一步的研究探討。

這計畫的研究主持人，台灣猛禽研究會副理事長林思民表示，鳳頭蒼鷹是住在很多人的城市裡面，卻活得「還不錯」，這是為我們帶來許多正能量；當民眾覺得挫折、工作很煩悶的時候，不僅可以抬頭看看山、看看樹，看看在都市中活的不錯的鳳頭蒼鷹，也能為我們激發更多正能量。

農委會林務局長林華慶表示，過去要研究、觀察與紀錄鳳頭蒼鷹，要到中海拔的山區才行，但如今，鳳頭蒼鷹在台北市都會區中，有一定的族群，不僅只是鳳頭蒼鷹，還包括了台灣藍鵲、以及菱角鴞，這些高階掠食性的指標生物，進駐到車水馬龍的大台北，是有特殊的意義。

他表示，主要是因為大台北地區民眾的保育意識高漲，以及當年種下的大樹已成蔭，加上台北市的公園管理逐漸隨著生態素養提升，趨向自然化。

林華慶解釋，過去公園清理會把樹下落葉掃光，但現在會留下一定的落葉堆，讓底層的無脊椎動物有適切的棲地，逐漸可以供養比較高階的鳥類，也吸引中高階的鳥類駐足，至於都會區的鳳頭蒼鷹與中高海拔的鳳頭蒼鷹生存策略有何不同，看來有很多險阻、卻能夠生存下來，還需要藉由猛禽研究會的努力，發現更多資料，林務局會繼續支持這樣生態解密的研究工作。

歷時6年時間，農委會林務局與台灣猛禽研究會合作，把北部都會公園、校園地區所蒐集到...
歷時6年時間，農委會林務局與台灣猛禽研究會合作，把北部都會公園、校園地區所蒐集到的珍貴影像，以及研究歷程，集結成「城市遊俠、鳳頭蒼鷹」紀錄片，並在今天舉行首映會。記者彭宣雅/攝影
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農委會紀錄片
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