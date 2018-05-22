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鬼蝠魟列禁捕 最快8月上路

2018-05-22 23:05聯合報 記者董俞佳╱即時報導

澎湖漁民捕捉到鬼蝠魟引發保育爭議，農委會漁業署表示，鬼蝠魟因常被誤捕，在海洋委員會將鬼蝠魟列為保育類野生動物之前，漁業署將先依據漁業法公告漁民禁捕鬼蝠魟，最快8月上路。

根據林務局資料顯示， 鬼蝠魟列華盛頓公約（CITES）附錄二，必須輸出國出具許可證明，才能進行貿易，國際自然保育聯盟（IUCN）列為易危。

漁業署與行政院海洋委員會今天進行會商，確定將朝積極保育的管理方式進行。

鬼蝠魟將列禁補。圖／海巡署提供
鬼蝠魟將列禁補。圖／海巡署提供
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鬼蝠魟漁民農委會
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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