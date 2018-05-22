鬼蝠魟列禁捕 最快8月上路

2018-05-22 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



澎湖漁民捕捉到鬼蝠魟引發保育爭議，農委會漁業署表示，鬼蝠魟因常被誤捕，在海洋委員會將鬼蝠魟列為保育類野生動物之前，漁業署將先依據漁業法公告漁民禁捕鬼蝠魟，最快8月上路。

根據林務局資料顯示， 鬼蝠魟列華盛頓公約（CITES）附錄二，必須輸出國出具許可證明，才能進行貿易，國際自然保育聯盟（IUCN）列為易危。