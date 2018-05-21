林聰賢發想獼猴送離島 十多年前曾引發人猴大戰

2018-05-21 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台灣獼猴保育有成，但卻頻入農田覓食，造成農損。圖／本報資料照片 分享 facebook

台灣獼猴保育有成，但卻頻入農田覓食，造成農損，引起立委重視，要求農委會想辦法解決。農委會主委林聰賢表示，台灣獼猴將從保育類降為一般類，未來能適當「處理」，還發想將盤點適合的離島，可以把獼猴抓去野放。不過，對此不僅農民批評「不該以鄰為壑，很缺德」，學者也指出，離島野放十多年前曾試過，但因離島民眾不歡迎，人力、經費也高昂，未再試行。

立法院經濟委員會今天請林聰賢就農村再生基金對農村及原住民部落的發展，及成果進行專案報告並備質詢，立委關心農民猴害損失，要求農委會重視。

林聰賢表示，林務局6月將要把台灣獼猴從保育類動物降級為一般類，未來處理的彈性更有空間。林聰賢說，會請林務局找沒有相關農作物，適合野放的離島，但莊瑞雄一聽立刻覺得懷疑：「能通嗎？」「台灣有幾個離島？我小琉球絕對不可能讓你來」，甚至還建議曾擔任過宜蘭縣長的林聰賢「不然放宜蘭」，林聰賢則回說，會盤點適合的離島。

對林聰賢的提議，今天有地方居民堅持表示，野放獼猴到離島，實在太不道德。東華大學環境學院院長裴家騏則表示，十多年前為了增加圈養獼猴的動物福祉，試過把獼猴野放到澎湖四角嶼，不過，四角嶼未如原本所願發展出觀光猴島，野放的獼猴還與當地漁民產生摩擦衝突，後來當地居民提出逐猴令，不再歡迎獼猴，野放獼猴的計畫也就此停止。

裴家騏也表示，從過去野放獼猴經驗可以知道，無法靠著野放離島來解決農業的危害，因為獼猴會前仆後繼，抓了一批、還會再有一批；此外，野放獼猴也不是放了就沒事，當地也需要有人力照養，否則從台灣各地野放至離島的獼猴，也會發生許多相互攻擊的問題。

林務局保育組組長夏榮生表示，根據現行的野生動物保育法，有危及公共安全或人類性命之虞、危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者，就得予以獵捕或宰殺，林務局6月預計召開野生動物諮詢委員，屆時將討論獼猴的保育位階是否降級。