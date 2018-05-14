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「綠色星光」美翻！全台6處賞螢火蟲祕境大公開

2018-05-14 17:12聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

每年到了4、5月之際，除了賞花外，最適合賞螢火蟲，特別是初夏時節，微熱天氣在樹叢中看到閃閃發亮的綠光，一閃一閃如同星光，美得令人難忘。由於螢火蟲對環境敏感，曾經有一度數量大幅減少，但近年來台灣有不少地方積極復育螢火蟲，形成了賞「螢」新祕境，不如趁周末規畫一趟賞螢之旅，體驗綠色星光之美。

1.苗栗

苗栗縣頭屋明德社區不僅養蜂有成，社區近年積極復育螢火蟲，並結合明德水庫等景點，發展Day And Ｎight生態導覽，白天可以賞蜂，晚上則是可以賞螢，適合全家大小一起前往。除了明德社區外，包含三灣、南庄、通霄、卓蘭、大湖、三義等休閒農場，皆提供賞螢。

2.嘉大社口林場

嘉義縣中埔鄉社口林場是嘉義大學的森林暨自然資源學系實習林場，生態環境保護得相當好，光是螢火蟲的種類就高達15種，又以黑翅螢數量最多，天黑後2小時內為最佳賞螢時機。不過，由於賞螢期間以4月至5月上旬最多，5月下旬去則是可碰碰運氣。

3.瑞芳煤窯步道

瑞芳上天里煤窯步道每年到了5月，正值桐花盛開季節，滿山滿地的桐花美不勝收。除了桐花外，粗坑口附近環境保護良好，到了傍晚時間是螢火蟲出沒時期，可以賞花兼具賞螢火蟲。

4.陽明山天溪園

天溪園位於陽明山國家公園的東南邊，園區內的生態資源相當豐富，螢火蟲種類高達10多種，最適合賞螢火蟲季節在4到6月，同時在5月底前會舉辦天溪園賞螢活動，預計總共有3梯次，可前往報名體驗。

5.桃園大溪

桃園大溪今年舉辦大溪桐花暨螢火蟲季，位於義和里十一指步道義和農場，大溪義和里位處慈湖頭寮山巒下，水源乾淨無汙染，除了油桐花外，還可以欣賞到螢火蟲。

6.平溪火燒寮農路

新北市平溪火燒寮農路通往雙東路口的連併8棟老洋樓，隨著產業沒落而荒廢，之後由當地的紫東社區請砌石老師傅修復完成，來此不僅能賞洋樓、走古道外，附近生態保持良好，每年4到6月是螢火蟲季節，每到傍晚之際，螢火蟲便在草叢中閃閃發光。

陽明山天溪園到5月底前都可賞到螢火蟲。
陽明山天溪園到5月底前都可賞到螢火蟲。
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桃園大溪義和里在十一指步道舉辦大溪桐花暨螢火蟲季。圖／康莊休閒農業發展協會提供
桃園大溪義和里在十一指步道舉辦大溪桐花暨螢火蟲季。圖／康莊休閒農業發展協會提供
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初夏之際正是賞螢的好時機。 圖／肯吉提供
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嘉義社口林場環境保護良好，有高達15種螢火蟲種類。圖／嘉義大學提供
嘉義社口林場環境保護良好，有高達15種螢火蟲種類。圖／嘉義大學提供
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平溪火燒寮農路通往雙東路口的連併8棟老洋樓，目前正值螢火蟲季，不僅能賞洋樓、走古...
平溪火燒寮農路通往雙東路口的連併8棟老洋樓，目前正值螢火蟲季，不僅能賞洋樓、走古道，欣賞閃閃發光的火金姑。圖／新北市政府提供
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螢火蟲賞螢桐花

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