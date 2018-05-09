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台灣白海豚 美海洋暨大氣總署認列瀕危物種

2018-05-09 19:37中央社 台北9日電

環保團體台灣蠻野心足生態協會及台灣媽祖魚保育聯盟今天指出，美國國家海洋暨大氣總署在美東時間8日早上，因台灣沿海過度開發等環境因素，正式將台灣白海豚列入瀕危物種。

台灣蠻野心足生態協會及台灣媽祖魚保育聯盟今天發布新聞稿指出，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究顯示，台灣白海豚的數量已低於100隻，加上「沿海地區過度開發」、「淡水流量減少」等環境因素，因此美國國家海洋暨大氣總署漁業部，正式將台灣白海豚列為瀕危動物保護法（ESA）中的瀕危物種。

根據蠻野心足提供的美國國家海洋暨大氣總署聲明稿摘要指出，美國國家海洋暨大氣總署在仔細審核台灣白海豚的現況等各種訊息後判定，台灣白海豚是瀕臨滅絕的生物亞種。

台灣蠻野心足生態協會及台灣媽祖魚保育聯盟整理美國國家海洋暨大氣總署將台灣白海豚列入瀕危物種的詳細原因，包含台灣白海豚數量極剩不到100隻且可能還在減少中、台灣白海豚棲息地十分有限等。

此外，台灣白海豚棲息地正好位在深受人類影響的沿岸地帶，因沿海地帶的開發、過度漁業捕撈，使得「台灣白海豚」受到干擾，中華白海豚台灣亞種正承受極高的滅絕風險。

台灣蠻野心足生態協會及台灣媽祖魚保育聯盟透過新聞稿指出，透過國家海洋暨大氣總署聲明稿可以確認3點事項，包含台灣白海豚為全新的生物亞種、台灣白海豚在生物分類學上的正式名稱以及台灣政府保護與復育台灣白海豚的責任與權利。

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