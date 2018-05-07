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台灣藍鵲繁殖空襲警報期 北市籲就地保育

2018-05-07 21:23中央社 台北7日電

保育類野生動物台灣藍鵲繁殖期為每年的4到8月，同時也是北市「台灣藍鵲空襲警報」期。台北市動保處今天提醒，若在保育類野生動物繁殖期進行干擾者，可處有期徒刑或罰金。

動保處今天發布新聞稿表示，春天是台北市「台灣藍鵲空襲警報」發布時機，因為俗稱長尾山娘的台灣藍鵲繁殖期就是在每年的4到8月之間，且同家族的成鳥會共同照顧雛鳥，而藍鵲寶寶在孵化後的3至4週就會羽翼豐滿，並隨父母離巢。

由於台灣藍鵲近年常在北市公園樹上築巢繁殖，動保處指出，有時民眾在台灣藍鵲繁殖期間行經牠們的領域，基於護巢育雛的本能，牠們會從行人後方進行飛撲或拍擊頭肩動作，雖不致於造成傷害，卻也形成困擾。

動保處表示，若接獲民眾通報台灣藍鵲驅人案後，會前往當地張貼告示，提醒大家留意；此外，偶而有藍鵲寶寶落巢，民眾也不必急著撿拾，只需在旁觀察守護並通報動保處，即有專業人員前往協助安置。

有些民眾會以不堪台灣藍鵲侵犯生活權益或維護居家安全理由，要求移除巢雛，甚或想「以暴制暴」方式回應藍鵲的追擊。

動保處提醒，不論是機關或民眾，在保育類野生動物繁殖期進行強制巢雛移除、干擾或妨礙其生活，將違反野生動物保育法相關規定，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

此外，若因而造成保育類野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

動保處表示，北市環境近年綠化有成，促使野生動物與民眾生活環境重疊範圍擴大，基於「就地保育」原則，採取不移除巢雛而改以張貼告示提醒，用意盼讓民眾珍惜與動物和諧共處的機會，共同營造對動物友善的生態環境。

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