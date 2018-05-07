東沙海底美麗奇觀 珊瑚產卵報喜訊

2018-05-07 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



海洋國家公園管理處駐東沙島人員在5日晚上9點20分捕捉到東沙島附近海域珊瑚產卵的畫面，參與調查工作的人員，在發現珊瑚產卵神秘生殖現象當下，都感到格外興奮。

海洋國家公園管理處成立於民國96年，負責東沙環礁經營管理，以往觀察結果顯示，東沙海域珊瑚產卵時間多在農曆3月23日前後；即便珊瑚產卵有其周期，目前仍然無法精確預估牠的預產期。根據學者長期研究指出，珊瑚產卵的時間會受到許多因素的影響，例如光照、潮汐及海水溫度等外在環境因子有關。

海洋國家公園管理處表示，東沙環礁是我國唯一的環礁地景，也是世界級自然遺產，珊瑚歷經千萬年才能形成環礁，東沙近乎圓形的環礁景觀更是難能可貴，珊瑚礁龐大的空間結構涵納多樣性海中生物，更是海洋生態系重要環節之一。

珊瑚大部分會在每年固定時間，將成熟的精子與卵釋放出來，在大海中受精及發育成浮游的珊瑚幼苗，漂到適合的地方附著，開始珊瑚的一生；為了增加受精機率，珊瑚每次產卵都以數十萬計，因此每年珊瑚礁區最活躍盛行的大事，就是珊瑚產卵。