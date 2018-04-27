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影／為拍台灣藍鵲展翅竟用釣餌 動保所：違法可判刑

2018-04-27 07:07聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市暖暖區綠色隧道附近有多群台灣藍鵲生長，近日傳出不肖鳥友使用誘拍方式拍攝，常常一大早就擠滿拍攝人潮，愈聚愈多，引發反彈。鳥友利用一張椅子放在草地中央，架上釣桿綁住麥皮蟲，吸引台灣藍鵲飛衝覓食，再捕捉雙張開雙翼的瞬間美照，愛鳥人士痛批，簡直讓台灣藍鵲「疲於奔命」，就像「馬戲團」的表演秀。

基隆市動保所長陳瑞濱今天上午7時對此回應表示，日前接獲檢舉已有去查過，確實在誘拍，現場有當面說明屬於違法行為，人後來全部都離去，已蒐證調查，民眾如再有發現就直接錄影檢舉，動保所會移送地檢署。

食物誘拍保育類台灣藍鵲屬於騷擾行為，違反野生動物保育法可處6月以上，5年以下徒刑，如接獲檢舉，查獲屬實將會送辦。他說，這是刑事罪，不是罰錢就可了事，呼籲鳥友不要得不償失，遠距離拍照就好，不要騷擾餵食誘拍。

陳瑞濱說，餵食恐影響原有野生鳥類覓食方式，對鳥類健康不好，也干擾自然生態，尤其保育類更加不行，丟任何食物餵食誘拍都不可。

最近一大早，暖暖水源地樹林間就聚滿拍鳥人潮，先由一名鳥友把一隻大麥皮蟲用線綁釣桿上，下方用一張椅子固定，他綁好蟲後跑到旁邊，約僅3秒不到時間，原本站在附近樹幹上的台灣藍鵲，就以飛快的速度，飛撲衝到釣桿上方用嘴刁住蟲，再飛回樹枝上。

台灣藍鵲靠近飛撲食物時會張開雙翅，距離椅子十多公尺遠的周圍，排排站排滿鳥友的大砲，一陣劈哩啪啦快門聲響個不停，「我拍到了」、「我拍到追焦了」、「翅膀張好開，這次美呆了」。

原本在林間覓食的台灣藍鵲，不斷被引誘吃食，就像在表演餵食秀一般，拍攝的人愈來愈多，引發其他鳥友反彈，投訴太誇張，不該利用誘拍來滿足自己的畫面，太不自然了。

愛鳥人士批評，這些畫面再美也是人工的沙龍，他觀察不到一小時就飛了十幾次，違反大自然的方式，取巧速成非正道，和考試作弊有何差別？不僅影響地方安寧，而且也違法。

現場一名鳥友則說，他們是用大麥皮蟲綁在釣桿用線綁著，讓台灣藍鵲來吃，並沒有任何干擾行為，「牠們本來就吃蟲，也喜歡吃，這樣對牠們無害」。

基隆市暖暖區綠色隧道附近有多群台灣藍鵲生長，近日傳出不肖鳥友使用誘拍方式拍攝，常...
基隆市暖暖區綠色隧道附近有多群台灣藍鵲生長，近日傳出不肖鳥友使用誘拍方式拍攝，常常一大早就擠滿拍攝人潮，愈聚愈多，引發反彈。記者游明煌／攝影
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基隆市暖暖區綠色隧道附近有多群台灣藍鵲生長，近日傳出不肖鳥友使用誘拍方式拍攝，常常一大早就擠滿拍攝人潮，愈聚愈多，引發反彈。記者游明煌／攝影
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基隆市暖暖區綠色隧道附近有多群台灣藍鵲生長，近日傳出不肖鳥友使用誘拍方式拍攝，常常一大早就擠滿拍攝人潮，愈聚愈多，引發反彈。記者游明煌／攝影
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藍鵲綠色隧道自然生態
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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