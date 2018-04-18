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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

有貓頭鷹眼睛的祝壽神蝶 玉山塔塔加現蹤

2018-04-18 17:58聯合報 記者魯永明╱即時報導

今天農曆3月3日是民間信仰玄天上帝聖誕，每年此時受鎮宮都會有枯球籮紋蛾，停在玄天上帝神像鬍子與左右護法神尊上，這也是「神蝶祝壽」由來。

近幾年保育有成，蝶類族群增加，荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，就在玉山國家公園塔塔加東埔山莊與神蝶相遇，拍下照片與好友分享，讓人驚艷。

屬於籮紋蛾科的枯球籮紋蛾，前翅兩顆金色的大眼紋，有如貓頭鷹的一雙眼睛，也被暱稱「貓頭鷹蛾」，特有生物研究保育中心運用公民科學家的調查成果發現，枯球籮紋蛾的成蟲從1至8月都有機會出現，以4至6月為高峰期。

蘇家弘說，他在阿里山及玉山塔塔加東埔山莊，發現枯球籮紋蛾，昨天在東埔山莊櫻花樹上及紗窗上拍到，枯球籮紋蛾展翅是大型蛾類，翅面有擬眼紋和波浪狀的蛇皮紋，前翅近後緣各有一枚球狀斑，內有黑色斑點2至4枚，後翅近基部黑色，停棲時雙翅平貼，斑紋立體感，乍看像畫家創作。

枯球籮紋蛾分布在海拔1000公尺以上高山，蛾翅長約15公分，分布在阿里山、玉山及桃園市東眼山區等地，屬瀕臨滅絕蛾類，目前羽化為成蛾期，加上天氣溫暖，蛾有趨光性，白天休息。

嘉義林管處說，蛾的幼蟲高度仰賴特定植物，當蛾的數量長期下降，就表示環境可能出現危機，台灣的蝶類約450種，蛾類約4000多種，台灣不只是蝴蝶王國，更是蛾類王國，阿里山蛾類就占900多種，接近全台4分之1。

荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加東埔山...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加東埔山莊與被稱「祝壽神蝶」的枯球籮紋蛾相遇，拍下照片與好友分享，讓人驚艷。圖／蘇家弘提供
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荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加東埔山...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加東埔山莊與被稱「祝壽神蝶」的枯球籮紋蛾相遇，拍下照片與好友分享，讓人驚艷。圖／蘇家弘提供
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荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加東埔山...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加東埔山莊與被稱「祝壽神蝶」的枯球籮紋蛾相遇，拍下照片與好友分享，讓人驚艷。圖／蘇家弘提供
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玉山國家公園阿里山貓頭鷹

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