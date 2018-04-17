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全台瘋養鹿 沒做功課的…還是放過無辜梅花鹿吧

2018-04-17 10:00聯合報 記者王慧瑛劉明岩卜敏正魯永明潘欣中何烱榮／報導

屏東縣恆春鎮「鹿境」生態梅花鹿園，假日遊客不歇，被喻為「墾丁小奈良」。 記者潘欣...
屏東縣恆春鎮「鹿境」生態梅花鹿園，假日遊客不歇，被喻為「墾丁小奈良」。 記者潘欣中／攝影
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繼「草泥馬」之後，台灣近年掀起飼養梅花鹿風潮，許多縣市出現梅花鹿新景點，屏東縣一處生態園區，遊客付200元門票就能和梅花鹿近距離互動，彰化縣鹿港鎮為「名實相符」，打造梅花鹿公園。

不過，當鹿爸爸可沒那麼輕鬆。嘉義縣鹿草鄉今年初獲贈圈養3頭梅花鹿，附近居民認為鹿圈養空間小，鄉公所最後只留2頭，將另1頭交還捐贈人。學者說，飼養人要做功課，若不諳飼養方法，對動物是傷害。

墾丁「鹿境」梅花鹿萌翻

屏東縣「鹿境梅花鹿生態園區」的鹿群相當親人，遊客以牧草餵食互動。 記者王慧瑛／攝...
屏東縣「鹿境梅花鹿生態園區」的鹿群相當親人，遊客以牧草餵食互動。 記者王慧瑛／攝影
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梅花鹿是台灣特有亞種，早年有數10萬隻，荷蘭人據台後大肆獵殺，將鹿皮外銷日本，一度消失。墾管處復育成功，卻又傳出梅花鹿危害農作和珍貴林木幼苗，讓鹿兒們成了眾矢之的。

3名愛上屏東墾丁南國風情的七年級大男生，3年前在屏東縣恆春鎮郊租地打造「鹿境」生態梅花鹿園，打造人鹿可以貼身互動的園地。店長謝震州感嘆說，「是牠們『侵犯』人類生活環境？還是人類『侵犯』牠們的棲地？」謝震州說， 人類是可以和梅花鹿和和平共存的，明年將在宜蘭梅花湖畔拓點，要用行動證明，不是把梅花鹿當成商業工具。

遊客要摸鹿 雙手得先消毒

在「鹿境」摸鹿之前，進場遊客雙手都要消毒。 記者王慧瑛／攝影
在「鹿境」摸鹿之前，進場遊客雙手都要消毒。 記者王慧瑛／攝影
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「當『鹿爸爸』可一點不輕鬆！」謝震州說，為了照顧40多隻鹿，由屏科大和澳州昆士蘭大學動物科學研究所4名博碩士組成獸醫團隊，為每隻鹿建立譜系和健康量表，定期施打疫苗、抽血檢查，駐場獸醫隨時觀察健康狀況，一有異狀馬上處理，房舍定期消毒，進場遊客雙手也要消毒，還找來寵物溝通師陪鹿「聊天」。

清明連假期間，鹿園擠滿人潮，梅花鹿被大小遊客團團圍住，鹿兒溫馴不怕生，遊客拚命餵食，有人認為有意思，好玩好拍開心留影；也有人覺得動物淪為商業工具，不值得鼓勵。

鹿港怎可沒鹿 鹿園有公有母

鹿港鎮的鹿園因公鹿暴斃，確認感染牛結核病後從去年7月初封園至今。 圖／聯合報系資...
鹿港鎮的鹿園因公鹿暴斃，確認感染牛結核病後從去年7月初封園至今。 圖／聯合報系資料照片
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國人到日本觀光旅遊，日本奈良的鹿公園是高人氣必遊景點，彰化縣鹿港鎮公所決定讓鹿港名副其實，「鹿港怎能沒有鹿？」將面積寬廣的鹿港生態公園規畫為親子鹿園，前年10月間先引進6頭母梅花鹿，適應良好，也很受歡迎。去年4月再購進一頭公鹿，準備7月間正式隆重開園，不料卻傳出公鹿染牛結核而暴斃，被迫封園至今。

彰化縣動物防疫所人員三月間再度到鹿鎮鹿園採樣檢驗的情形。 圖／彰化縣動防所提供
彰化縣動物防疫所人員三月間再度到鹿鎮鹿園採樣檢驗的情形。 圖／彰化縣動防所提供
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無辜的6頭母梅花鹿人見人愛，但也受到波及，防疫人員複驗時，發現有一頭母鹿也感染了牛結核，立即撲殺；今年3月間，防疫人員再次複驗剩下的5頭母鹿，幸檢體都呈陰性，但危機還未解除。

彰化動防所說，必須連續3次後確認都屬陰性，才能確認是健康的。鎮長黃振彥說，如果到今年底經過三次複驗都確認未減染，鹿園會擇期隆重開放。

嘉義縣「鹿仔草」鹿的原鄉

嘉義縣鹿草鄉的梅花鹿，最近毛色不均勻，被質疑健康不佳，公所解釋「目前正值換毛期，...
嘉義縣鹿草鄉的梅花鹿，最近毛色不均勻，被質疑健康不佳，公所解釋「目前正值換毛期，健康沒問題！」 記者卜敏正／攝影
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嘉義縣鹿草鄉地名舊稱「鹿仔草」，是鹿的原鄉，鄉長楊秀玉為讓民眾了解鄉名由來，上任後積極規劃養鹿，去年在公所後側興建鹿園，圈養三頭由鄉民捐贈年約1歲的梅花幼鹿。日前居民檢舉公所飼養環境不佳，指一頭梅花鹿疑水土不服死亡，現存2頭梅花鹿體態、毛色也不若初來時漂亮， 質疑是否具專業養鹿知識，更擔心梅花鹿染病，成為防疫漏洞。

楊秀玉表示，梅花鹿都通過檢疫，公所也有請獸醫照顧，其中一頭已交還捐贈者，現有空間養2頭剛剛好。至於交還捐贈者的梅花鹿是否病死，並不清楚。

梅花鹿、紅麋鹿已不到2成

飼養梅花鹿是一門專業，環境要保持整潔、乾燥，食物選擇也要謹慎，若不諳飼養方法，對...
飼養梅花鹿是一門專業，環境要保持整潔、乾燥，食物選擇也要謹慎，若不諳飼養方法，對動物反而是傷害。 記者王慧瑛／攝影
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嘉義大學動物科學系主任林炳宏指出，復育、營造梅花鹿生態園區，有助於民眾認識梅花鹿，也是生命教育一環，值得肯定。但梅花鹿飼養管理是一門專業，環境要保持整潔、乾燥，食物選擇也要謹慎，飼養前要做足功課，若不諳飼養方法，對動物反而是傷害。

中華民國養鹿協會理事長劉守振說，台灣鹿隻總數中，水鹿超過8成，梅花鹿、紅麋鹿不到2成，梅花鹿容易受驚嚇、緊迫，若開放鹿和遊客親近，也必須做好相關規範，防疫作為等管理也要完備，建議找獸醫師、動物專家當顧問。

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