七股潟湖哀歌 偽虎鯨擱淺死亡逾5天

2018-04-12 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



台南市七股區網子寮汕海灘，昨天發現擱淺死亡偽虎鯨魚。 圖／王建平提供 分享 facebook

台南市七股潟湖網子寮汕海灘，昨天發現一隻擱淺死亡的偽虎鯨，表皮已逐漸脫落，估計死亡逾五天，詳細死因將由成大鯨豚研究中心協助進一步解剖釐清。

海巡署岸巡十一總隊約五天前曾接獲漁民通報，指台南市七股區網子寮汕海域發現一隻擱淺死亡的鯨豚，海巡署人員趕往時，鯨豚疑遭海浪沖走，並未發現。

昨天上午有漁民再發現死亡鯨豚而通知海巡署，轉報台南市政府農業局森林及自然保育科、成大生命科學系及鯨豚研究中心教授王建平等人，搭船前往現場協助善後。

王建平等人檢視，認定死亡鯨豚為雄性偽虎鯨，長約三點五公尺，重量待估，已發臭、腐爛表皮脫落，估計死亡至少超過五天。

由於網子寮汕海灘位處七股潟湖，且鯨豚體積太大，作業困難，無法立即搬運離開現場，昨先由海巡人員協助拖離海域，避免被大浪沖走，預定今再將該偽虎鯨運往台南四草保護區解剖，了解死亡原因。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，每年此時，台南地區常有鯨豚蹤跡。去年四月十九日曾有釣客搭膠筏在七股區國聖港燈塔外的沿海，看到近百隻偽虎鯨成群出現；同年五月二十日在北門區王爺港汕海灘也出現一隻擱淺死亡的偽虎鯨。六月八日世界海洋日將至，他呼籲民眾愛護海洋環境。